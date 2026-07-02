Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Avusturya
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
BFA-Ekranas
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan BFA ile Ekranas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FK Zalgiris-2-Hegelmann B
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Hegelmann B takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Tartu JK Welco-Viimsi JK
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Jazz-Kokkolan Palloveikot
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile Kokkolan Palloveikot takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Lyn-Asane
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Lyn ile Asane takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Thor Akureyri-KR Reykjavik
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile KR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Vikingur Reykjavik-KA Akureyri
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Vikingur Reykjavik ile KA Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
FC Kuressaare-Flora Tallinn
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Estonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Kuressaare ile Flora Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
BATE-FK Gomel
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan BATE ile FK Gomel takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FC Minsk-Dinamo Minsk
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Minsk ile Dinamo Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Atletico FC-El Nacional
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Atletico FC ile El Nacional takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
Cumbaya FC-22 de Julio
02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Cumbaya FC ile 22 de Julio takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
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