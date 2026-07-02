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Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Avusturya

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

BFA-Ekranas

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan BFA ile Ekranas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FK Zalgiris-2-Hegelmann B

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Hegelmann B takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Tartu JK Welco-Viimsi JK

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Jazz-Kokkolan Palloveikot

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile Kokkolan Palloveikot takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Lyn-Asane

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Lyn ile Asane takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Thor Akureyri-KR Reykjavik

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile KR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vikingur Reykjavik-KA Akureyri

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Vikingur Reykjavik ile KA Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

FC Kuressaare-Flora Tallinn

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Estonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Kuressaare ile Flora Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

BATE-FK Gomel

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan BATE ile FK Gomel takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC Minsk-Dinamo Minsk

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Minsk ile Dinamo Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Atletico FC-El Nacional

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Atletico FC ile El Nacional takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Cumbaya FC-22 de Julio

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Cumbaya FC ile 22 de Julio takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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