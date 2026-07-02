Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Avusturya

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İspanya ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

BFA-Ekranas

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan BFA ile Ekranas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FK Zalgiris-2-Hegelmann B

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Hegelmann B takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Tartu JK Welco-Viimsi JK

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Jazz-Kokkolan Palloveikot

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile Kokkolan Palloveikot takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Lyn-Asane

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Lyn ile Asane takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Thor Akureyri-KR Reykjavik

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile KR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vikingur Reykjavik-KA Akureyri

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Vikingur Reykjavik ile KA Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

FC Kuressaare-Flora Tallinn

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Estonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Kuressaare ile Flora Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

BATE-FK Gomel

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan BATE ile FK Gomel takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC Minsk-Dinamo Minsk

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Minsk ile Dinamo Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Atletico FC-El Nacional

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Atletico FC ile El Nacional takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Cumbaya FC-22 de Julio

02 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Cumbaya FC ile 22 de Julio takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30