Bugün hangi maçlar var? 03 Ağustos Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kenya-Demokratik Kongo
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Kenya ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Fas-Angola
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Fas ile Angola takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Madagaskar-Moritanya
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Madagaskar ile Moritanya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
KRC Genk-Antwerp
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KRC Genk ile Antwerp takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Cercle Brugge-Anderlecht
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Cercle Brugge ile Anderlecht takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Union St.Gilloise-Oud Heverlee Leuven
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Union St.Gilloise ile Oud Heverlee Leuven takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Sporting Charleroi-Sint Truiden
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sporting Charleroi ile Sint Truiden takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Grazer AK-Austria Wien
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Grazer AK ile Austria Wien takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Rapid Wien-BW Linz
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Rapid Wien ile BW Linz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Thun-Lausanne
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Thun ile Lausanne takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Luzern-Zurich
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Luzern ile Zurich takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Sion-Lugano
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Sion ile Lugano takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Greuther Fürth ile Dynamo Dresden takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Hannover 96-Kaiserslautern
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Hannover 96 ile Kaiserslautern takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Magdeburg-Eintracht Braunschweig
03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Magdeburg ile Eintracht Braunschweig takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
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