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Bugün hangi maçlar var? 03 Ağustos Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Ağustos Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Ağustos Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Kenya-Demokratik Kongo

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Kenya ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Fas-Angola

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Fas ile Angola takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Madagaskar-Moritanya

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Madagaskar ile Moritanya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

KRC Genk-Antwerp

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KRC Genk ile Antwerp takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Cercle Brugge-Anderlecht

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Cercle Brugge ile Anderlecht takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Union St.Gilloise-Oud Heverlee Leuven

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Union St.Gilloise ile Oud Heverlee Leuven takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Sporting Charleroi-Sint Truiden

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sporting Charleroi ile Sint Truiden takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Grazer AK-Austria Wien

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Grazer AK ile Austria Wien takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Rapid Wien-BW Linz

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Rapid Wien ile BW Linz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Thun-Lausanne

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Thun ile Lausanne takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Luzern-Zurich

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Luzern ile Zurich takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Sion-Lugano

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Sion ile Lugano takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Greuther Fürth-Dynamo Dresden

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Greuther Fürth ile Dynamo Dresden takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Hannover 96-Kaiserslautern

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Hannover 96 ile Kaiserslautern takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Magdeburg-Eintracht Braunschweig

03 Ağustos Pazar 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Magdeburg ile Eintracht Braunschweig takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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