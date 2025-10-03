Bugün hangi maçlar var? 03 Ekim Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Trabzonspor-Zecorner Kayserispor

3 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de bir maç gerçekleşecek. Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Trabzonspor, 14 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor. Zecorner Kayserispor ise 5 puanla 15. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takımların durumları oldukça ilginç. Trabzonspor, iyi bir form grafiği sergiliyor. Zecorner Kayserispor ise mücadeleci bir oyun oynamaya çalışıyor. Şimdi gözler bu maçta olacak. Takımların stratejileri ve performansları merak ediliyor. Her iki takım da galip gelmek istiyor. İyi bir mücadele bekleniyor. Maç sonuçları, lig sıralamasını etkileyebilir. Taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor.

Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig maçı 03 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Saat 20:00'de Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Antalyaspor, ligde 9. sırada yer alıyor. Rizespor ise 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Hazırlıklar tamamlandı. İki takım da galibiyet için sahada olacak. Hayranlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Kimin kazanacağı merak ediliyor.

Boluspor-Esenler Erokspor

03 Ekim 2025'te saat 20:00'de önemli bir maç var. Trendyol 1. Lig mücadelesinde Boluspor ile Esenler Erokspor karşılaşacak. Boluspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Esenler Erokspor ise 2. sırada bulunuyor. Bu zorlu mücadele futbolseverler için heyecan verici olacak. Maç, TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla takip edecek. Her iki takım da sahada en iyi sonuç için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligin gidişatını etkileyecek bir maç olarak öne çıkıyor. Futbol severler, bu maçı kaçırmak istemeyecek. Maç saatine kısa süre kala heyecan artacak. İki takımın da galibiyet için sahaya çıkması bekleniyor.

Arca Çorum FK-Manisa FK

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta. 03 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de Arca Çorum FK, Manisa FK ile karşılaşacak. Arca Çorum FK, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Takım, 4. sırada bulunuyor. Bugüne kadar 8 maç oynadı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Toplamda 15 puan topladı.

Öte yandan, Manisa FK'nın durumu pek iç acıcı değil. Takım, 16. sırada yer almakta. 8 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Bununla birlikte, 4 mağlubiyet ve 2 beraberliği var. Sadece 8 puan toplayabildi. Bu unvanlarla, Manisa FK zorlu bir sınav vermeye hazırlanıyor.

Maç, TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu heyecan dolu mücadeleye tanıklık edebilir. Herkes, iki takımın performansını merakla bekliyor. Arca Çorum FK ve Manisa FK, sahada kıyasıya bir rekabet içine girecek. Izleyiciler için unutulmaz bir gece olacak.

AFC Bournemouth-Fulham

AFC Bournemouth, 3 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de Fulham ile karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. AFC Bournemouth, ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 11 puan elde etti. Fulham ise 11. sırayı işgal ediyor. 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Fulham'ın toplam puanı 8. Maç, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi merakla bekliyor. İki takımın da kazanma isteği yüksek. Hem Bournemouth hem de Fulham, iyi bir performans sergilemek istiyor. Maç için atmosferin heyecanlı olması bekleniyor. Her iki ekip de ligdeki pozisyonunu güçlendirmek için çaba gösterecek.

TSG Hoffenheim-FC Köln

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir mücadele var. TSG Hoffenheim ile FC Köln, 3 Ekim 2025'te karşı karşıya gelecek. Maç saati 21:30 olarak belirlendi. Her iki takım da sezona dengeli bir başlangıç yaptı. İkisinin de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik bulunuyor. Toplamda 7 puanları var. Bu maç, heyecanla bekleniyor. Mücadele, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı izlemek için ekran başına geçecek. Takımların performansı merakla izlenecek. Mücadelede her iki ekibin de stratejik hamleleri belirleyici olacak.

Hellas Verona-Sassuolo

03 Ekim 2025 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde heyecan verici bir maç oynanacak. Saat 21:45'te Hellas Verona ile Sassuolo karşılaşacak. Hellas Verona, ligde 17. sırada bulunuyor. Takım henüz galibiyet elde edemedi. Durumu pek de iç açıcı değil. Diğer yandan, Sassuolo 13. sırada yer alıyor. Elde ettiği 2 galibiyetle toplamda 6 puan kazandı. Maç, Tivibu Spor3 kanalından naklen yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da 3 puan için savaşacak. Bu karşılaşma, ligdeki kötü gidişatı tersine çevirmek için bir fırsat olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemeye hazırlanıyor. Maçın sonucu, hem takımlar hem de lig için önemli.

Osasuna-Getafe

03 Ekim 2025 tarihinde, saat 22:00'de, İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Osasuna ile Getafe karşı karşıya gelecek. Osasuna, 7 puanla ligde 13. sırada yer alıyor. Rakip Getafe ise 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu yarış, her iki takım için de önemli. Maçın yayın hakkı S Sport kanalında olacak. İzleyiciler bu mücadeleyi oradan takip edebilir. Takımların performansları dikkatle izlenecek. Taraftarlar, sonuçları merakla bekliyor.

Paris FC-Lorient

Fransa Ligue 1'de önemli bir mücadele var. Paris FC ile Lorient, 03 Ekim 2025'te karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:45'te başlayacak. Her iki takım da ligde düşük sıralarda bulunuyor. Paris FC, 11. sıradadır. Lorient ise 13. sırada yer almakta. Her iki ekip, şu ana kadar 6 maçta 7 puan topladı.

Paris FC, 2 galibiyet elde etti. Ayrıca, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Lorient de benzer bir performans sergiliyor. Onlar da 2 galibiyet aldı. Ayrıca, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikleri bulunuyor. Bu durum, maç için heyecan yaratıyor.

Maçın yayın detayları ise dikkat çekiyor. İzleyiciler, www.nesine.com/iddaa/canli-skor/futbol adresinden takip edebilir. İki takımın da bu maçta galibiyet hedefi yüksek. Farklı bir strateji deneyebilirler. İlgili taraftarlar bu mücadelenin sonucunu merakla bekliyor.

Wrexham-Birmingham City

03 Ekim Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile Birmingham City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

NAC Breda-Groningen

03 Ekim Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan NAC Breda ile Groningen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

KAA Gent-Sporting Charleroi

03 Ekim Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KAA Gent ile Sporting Charleroi takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45