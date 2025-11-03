Bugün hangi maçlar var? 03 Kasım Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK

3 Kasım 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile mücadele edecek. Alanyaspor, ligde 10. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 7. sırada bulunuyor. Bu, keyifli bir maç bekleniyor.

Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı dikkatle izleyecek. Her iki takım da sahada galibiyet için mücadele edecek. Sonuç olarak, heyecan dolu bir futbol akşamı bizi bekliyor.

Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

03 Kasım 2025 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 20:00’de Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu mücadele Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Çaykur Rizespor, ligde 12. sıradadır. Takım, 10 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Toplamda 10 puan topladı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise ligde 18. sıradadır. Bu takım yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Toplamda 4 puan toplayabildi. Bu maç, iki takım için de büyük önem taşıyor. Çaykur Rizespor, galibiyet alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise umutlarını tazelemek istiyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından izlenebilecek. Taraftarlar, iki takımın mücadelesini heyecanla bekliyor.

ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor

03 Kasım 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig’de bir maç var. İkas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki durumu oldukça dikkat çekici. İkas Eyüpspor, 17. sırada yer alıyor. Hesap.com Antalyaspor ise 14. sırada bulunuyor. Bu durum, maçın heyecanını artırıyor. Mücadele, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Takımların performansları, ligdeki konumlarını etkileyecek. Herkes bu maçı merak ediyor. Şimdi gözler, bu kritik maçta olacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor

03 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor ile karşılaşacak. Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 8. sırasındadır. Takım, oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde etti. Ayrıca 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Topladığı puan, 18 olarak belirlenmiştir. Bandırmaspor ise 11. sırada yer alıyor. Bandırmaspor da 11 maça çıktı. Takım, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Bunun yanı sıra 4 beraberlik ile toplamda 16 puan topladı. Bu maç beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Esenler Erokspor-Arca Çorum FK

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma oynanacak. 03 Kasım 2025 tarihinde saat 20:00'de başlayacak. Bu maçta Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Esenler Erokspor, 11 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Takım, toplamda 21 puanla 6. sırada bulunuyor. Arca Çorum FK ise 11 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu takım, 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele olacak. İki takım da galibiyet için sahada olacak. Sonuçlar, ligdeki yarışmayı etkileyecek. Maç öncesi her iki takımın da form durumu dikkatle izleniyor.

Sunderland-Everton

03 Kasım 2025 tarihinde, saat 23:00'te Sunderland ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Sunderland, ligde 7. sırada yer alıyor. Ekip, 9 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile toplamda 17 puan topladı.

Everton ise 15. sırada bulunuyor. Takım, 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 puana ulaştı. Bu maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmanın heyecanı şimdiden hissediliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

Sassuolo-Genoa

03 Kasım 2025 tarihinde saat 20:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Sassuolo ile Genoa karşı karşıya gelecek. Sassuolo, 9 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 11. sırada yer alıyor. Genoa ise maalesef büyük bir sıkıntı içerisinde. Hiç galibiyet alamadı. Şu anda 20. sırada bulunuyor ve zorlu günler geçiriyor. Maç S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Bu karşılaşma, iki takım için de kritik öneme sahip.

Lazio-Cagliari

03 Kasım 2025 tarihi önemli bir maç için belirlenmiş durumda. İtalya Serie A Ligi'nde Lazio, Cagliari ile karşılaşacak. Maç saati 22:45 olarak belirlenmiş. Lazio, şu an 13. sırada yer alıyor. Takımın 9 maçta 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti ve 3 beraberliği bulunmakta. Bu sonuçlar sayesinde 12 puan topladılar.

Cagliari ise 14. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Cagliari bu performans ile 9 puana ulaştı. İki takım arasındaki bu kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. Maç, izleyicilere S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından sunulacak. Bu önemli karşılaşma futbolseverlerin ilgisini çekecek.

Real Oviedo-Osasuna

03 Kasım 2025 tarihinde saat 23:00'te İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Real Oviedo, Osasuna ile mücadele edecek. Maç öncesinde Real Oviedo 19. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Ayrıca 7 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Bu durumda toplamda 7 puan topladı.

Osasuna ise 15. sırada bulunuyor. Elde ettikleri sonuçlar daha iyi. Onlar, 10 maçta 3 galibiyet kazanmış durumda. Bunun yanında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikleri var. Toplam puanları ise 10. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek.

Tamworth-Leyton Orient

03 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Tamworth ile Leyton Orient takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Gil Vicente-Santa Clara

03 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Gil Vicente ile Santa Clara takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45

Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-Ağrı 1970 SK

03 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Hacettepe Türk Metal 1963 Spor ile Ağrı 1970 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Erciyes 38 Futbol SK-12 Bingölspor

03 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Erciyes 38 Futbol SK ile 12 Bingölspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Pau FC-Troyes

03 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Pau FC ile Troyes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45