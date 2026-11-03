Bugün hangi maçlar var? 03 Kasım Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Shakhtar Donetsk-Sporting Lizbon

03 Kasım 2026 tarihinde, saat 20:45'te Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Bu maç, Shakhtar Donetsk ile Sporting Lizbon arasında oynanacak. Shakhtar Donetsk, ligde 17. sırada yer alıyor. Bu sezon 3 maç oynadı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 4 puan topladı. Sporting Lizbon ise 12. sırada bulunmakta. Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet aldı. Bu performansla 6 puanla rakibine göre daha iyi bir durumda. Maçın yayıncısı ise Spor kanalı.

Galatasaray-Vfb Stuttgart

03 Kasım 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray, Vfb Stuttgart ile karşılaşacak. Maç saat 20:45'te başlayacak. Galatasaray, ligde 23. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Bu nedenle, takımın puanı 3 olarak kaydedildi. Vfb Stuttgart ise 6. sıradadır. Takım, son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 7 puan topladı. Bu da onların iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Maç, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor.

Barcelona-Aston Villa

03 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynanacak. Barcelona, Aston Villa'yı konuk edecek. Barcelona, 3 maç oynamış durumda. Takım, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde etti. Şu an ligde 8. sırada bulunuyor. Aston Villa ise daha başarılı bir grafik sergiliyor. Takım, 3 maçını da kazanmayı başardı. 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Maç, tabii ki Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Atletico Madrid-Bayern Münih

Atletico Madrid ile Bayern Münih, 03 Kasım 2026'da karşılaşacak. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. Atletico Madrid grup sıralamasında 16. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 14. sırada bulunmakta. Maç, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı takip edebilecek. Takımlar, galibiyet için mücadele edecektir. Şampiyonlar Ligi’nde her maç önemlidir. Bu nedenle izleyiciler dikkatle maçı izlemeyi bekliyor.

Manchester United-Roma

03 Kasım 2026, önemli bir gün. Saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United, Roma ile karşılaşacak. Manchester United, ligde 21. sırada bulunuyor. Roma ise 15. sırada yer alıyor. Bu mücadele oldukça heyecanlı geçecek. Maçın yayın hakları tabii Spor'da. Futbolseverler için büyük bir fırsat. İki takımın kadrosu da dikkat çekiyor. Herkes, bu mücadeleyi merakla bekliyor. Sonuçlar, takımların geleceği açısından önemli olacak. Manchester United ve Roma, tarihleriyle bilinen iki kulüp. Taraftarlar coşkuyla takımlarını destekleyecek. Maç, futbol dünyasında ses getirecektir. Unutulmaz anlar yaşanması muhtemel. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor.

Villarreal-Paris St Germain

03 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Villarreal ile Paris St Germain karşı karşıya gelecek. Villarreal, liginde zor günler geçiriyor. Takım, 19. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 3 maç oynadı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabildi. Bu sonuçla birlikte 3 puan toplayabildi.

Paris St Germain ise oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Takım, 1. sırada yer almakta. Oynadığı 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla birlikte 9 puana ulaştı. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Maçın sonucunda her iki takım için de farklı sonuçlar doğabilir.

Bodo Glimt-Lille

Şampiyonlar Ligi mücadelesi 03 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşmada Bodo Glimt, Lille'yi ağırlayacak. Bodo Glimt, 3 maçta 1 galibiyet alarak 28 puan topladı. Lille ise 35 puanla henüz puan kazanamadı. Bu zor karşılaşma öncesinde her iki takımın durumu dikkat çekiyor. Maç, Spor kanalı üzerinden izleyicilere sunulacak. Taraftarlar bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Bodo Glimt, yerel sahasında Lille karşısında avantaj arayacak. Lille ise puan almak için sahada elinden geleni yapacak.

LASK-Slovan Bratislava

03 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te, Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. LASK ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. LASK, oynadığı 3 maçta 1 galibiyet elde etti. Bu sonuçla 24. sırada bulunuyor. Toplam 3 puana sahipler.

Slovan Bratislava ise farklı bir durumla karşı karşıya. Oynadığı 3 maçta 0 galibiyet aldı. Bu nedenle 36. sırada yer alıyor. Hala puan kazanamadılar. Maç, tabii ki Spor kanalından canlı olarak yayımlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olması bekleniyor.

Feyenoord-Inter

03 Kasım 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Feyenoord, Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Maç saat 23:00'te başlayacak. Her iki takım da ligde zor bir başlangıç yaptı. Şu an her biri sadece 3 puan topladı. Sıralamada alt kısımlarda bulunuyorlar. Feyenoord 26. sırada yer alıyor. Inter ise 20. sırada. Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, takımlar için kritik bir önem taşıyor.

Portsmouth-Swansea City

03 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Watford-Lincoln City

03 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Lincoln City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Derby County-Norwich City

03 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Derby County ile Norwich City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Preston North End-Sheffield United

03 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Sheffield United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Queens Park Rangers-Burnley

03 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Queens Park Rangers ile Burnley takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Blackburn Rovers-Stoke City

03 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Stoke City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45