Bugün hangi maçlar var? 03 Mart Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

03 Mart Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Fethiyespor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

İstanbulspor-Boluspor

03 Mart Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan İstanbulspor ile Boluspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Rams Başakşehir-Trabzonspor

03 Mart Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Rams Başakşehir ile Trabzonspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Corendon Alanyaspor-Galatasaray

03 Mart Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Corendon Alanyaspor ile Galatasaray takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Leeds United-Sunderland

Leeds United ile Sunderland, 03 Mart 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç saati 22:30. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında düzenlenecek. Leeds United, toplamda 28 maç oynadı. Bu maçlarda 31 puan topladı. Böylece 15. sırada yer alıyor. Sunderland ise 37 puanla 12. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecanı ekranları başında takip edebilecek. Maçın önemi, her iki takım için de büyük. Başarı, ligdeki konumlarını etkileyebilir.

AFC Bournemouth-Brentford

03 Mart 2026 tarihinde saat 22:30'da bir maç oynanacak. İngiltere Premier Lig'de AFC Bournemouth, Brentford ile karşılaşacak. AFC Bournemouth, ligde 10. sırada yer alıyor. Brentford ise 7. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilecekler. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Haftanın önemli maçlarından biri olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacaklar. Maç heyecanı dolu anlara sahne olacaktır.

Everton-Burnley

03 Mart 2026 tarihinde saat 22:30'da önemli bir maç var. İngiltere Premier Ligi'nde Everton, Burnley ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Everton, 28 maçta 11 galibiyet elde etti. Bu performansla 8. sıradadır. Konuk ekip Burnley ise 4 galibiyet aldı. Burnley, 19. sırada yer almakta.

Maçın yayıncısı beIN Sports 5 olacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Everton'un galibiyet için güçlü bir motivasyonu var. Burnley ise alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek. İki takımın da hedefleri doğrultusunda nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Wolverhampton-Liverpool

03 Mart 2026 tarihinde saat 23:15'te Wolverhampton, Liverpool ile karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi çerçevesinde gerçekleşecek. Wolverhampton, ligde zor bir dönem geçiriyor. Takım, 20. sırada yer alıyor. Liverpool ise 5. sırada bulunuyor. Liverpool, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Bu mücadele, akşam saatlerinde başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın mücadelesini heyecanla bekliyor. Hangi takımın galip geleceği merak ediliyor.

Montevideo City-Defensor Sporting

04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Montevideo City ile Defensor Sporting takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Independiente Petrolero-Guabira

04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Independiente Petrolero ile Guabira takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Ipswich Town-Hull City

03 Mart Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Ipswich Town ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Port Vale-Bristol City

03 Mart Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Port Vale ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Winterthur-Servette

03 Mart Salı 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Winterthur ile Servette takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Padova-Spezia

03 Mart Salı 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Padova ile Spezia takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Cesena-Monza

03 Mart Salı 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Cesena ile Monza takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00