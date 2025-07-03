Bugün hangi maçlar var? 03 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

New York City FC-Toronto FC
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York City FC ile Toronto FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Thor Akureyri-Throttur Reykjavik
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Grindavik-Njardvik
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Keflavik-Selfoss
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Selfoss takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Shurtan Guzor-Qizilqum Zarafshon
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Shurtan Guzor ile Qizilqum Zarafshon takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Vikingur-Klaksvik
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Vikingur ile Klaksvik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Nomme Kalju FC U21-FC Nomme United
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Nomme Kalju FC U21 ile FC Nomme United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Belçika (K)-İtalya (K)
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Belçika (K) ile İtalya (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İspanya (K)-Portekiz (K)
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İspanya (K) ile Portekiz (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Afturelding-Breidablik
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Afturelding ile Breidablik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Maxline Vitebsk-Dinamo Minsk
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan Maxline Vitebsk ile Dinamo Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Atletico Vinotinto-Leones del Norte
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Atletico Vinotinto ile Leones del Norte takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30
Vargas Torres-Imbabura SC
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Vargas Torres ile Imbabura SC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
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