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Bugün hangi maçlar var? 03 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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New York City FC-Toronto FC

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York City FC ile Toronto FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Thor Akureyri-Throttur Reykjavik

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Grindavik-Njardvik

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Keflavik-Selfoss

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Selfoss takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Shurtan Guzor-Qizilqum Zarafshon

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Shurtan Guzor ile Qizilqum Zarafshon takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Vikingur-Klaksvik

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Vikingur ile Klaksvik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Nomme Kalju FC U21-FC Nomme United

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Nomme Kalju FC U21 ile FC Nomme United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Belçika (K)-İtalya (K)

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Belçika (K) ile İtalya (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İspanya (K)-Portekiz (K)

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İspanya (K) ile Portekiz (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Afturelding-Breidablik

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Afturelding ile Breidablik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Maxline Vitebsk-Dinamo Minsk

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan Maxline Vitebsk ile Dinamo Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Atletico Vinotinto-Leones del Norte

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Atletico Vinotinto ile Leones del Norte takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Vargas Torres-Imbabura SC

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Vargas Torres ile Imbabura SC takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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