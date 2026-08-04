Bugün hangi maçlar var? 04 Ağustos Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FC Ararat Armenia-NK CM Celje

04 Ağustos 2026'da, saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. FC Ararat Armenia ile NK CM Celje karşı karşıya gelecek. Her iki takım için bu maç kritik bir öneme sahip. İki takımın da gruptaki durumlarını belirlemesi gerekiyor. FC Ararat Armenia, ligdeki durumunu korumak istiyor. NK CM Celje ise üst sıralara tırmanmak arzusunda. Bu durum, maçı daha da heyecanlı bir hale getirecek. Maçın yayıncı kanalı henüz belirsiz.

Mjallby-Slovan Bratislava

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Mjallby ile Slovan Bratislava arasında bir maç gerçekleşecek. Bu karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında. İki takımın performansları önemli bir etkendir. Aldıkları sonuçlar, maçın sonucunu belirleyecek. Bu nedenle, her iki takım da dikkat çekiyor. Ancak, maçın yayıncısı hakkında bilgi mevcut değil. Fakat izleyiciler, bu maça özel ilgi gösteriyor. Taraftarlar, takımlarının güçlü performans sergilemesini bekliyor.

Hapoel Beer Sheva-Kızıl Yıldız

4 Ağustos 2026, saat 20:30'da Hapoel Beer Sheva ile Kızıl Yıldız karşılaşacak. Bu maç Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşecek. Her iki takım da gruptaki konumlarını güçlendirmek istiyor. Bu nedenle büyük bir mücadele sergileyecekler. Maç öncesinde her takım stratejilerini belirledi. Kızıl Yıldız, güçlü bir kadro ile sahaya çıkacak. Hapoel Beer Sheva da iddialı bir performans sergilemek istiyor. Maçın yayıncısı ise henüz açıklanmadı. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı merakla bekliyor. Sonuçlar, her iki takım için kritik önem taşıyor. Herkes, futbolseverlerin bu maça ilgi göstereceğini düşünüyor.

Levski Sofya-Kairat Almaty

Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç düzenleniyor. 04 Ağustos 2026 tarihinde saat 20:30'da Levski Sofya, Kairat Almaty ile karşılaşacak. Levski Sofya'nın ligdeki durumu dikkat çekiyor. Mücadele öncesi heyecan giderek artmakta. Bu maç, iki takım arasında büyük bir rekabet içeriyor. Taraftarlar için bu karşılaşma oldukça önemli. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Bu belirsizlik, izleyicilerin merakını artırıyor. Herkes bu heyecan dolu karşılaşmayı bekliyor. Şimdiden, takımların performansları hakkında spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak. Maç, futbol tutkunları için unutulmaz anlar sunabilir.

Olympiakos-NEC Nijmegen

4 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi maçında Olympiakos ile NEC Nijmegen karşılaşacak. Bu, önemli bir mücadele olacak. İki takım da turnuvada kritik bir konumda. Maçın sonucu, takımların ligdeki yerini etkileyebilir. Şu anda detaylı lig durumu bilgileri mevcut. Ancak, maçın hangi kanaldan yayınlanacağı bilgisi henüz açıklanmadı. Taraftarlar, bu bilgiyi sabırsızlıkla bekliyor. Takımların performansı merakla izlenecek. Bu maç, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak.

Union St.Gilloise-Bodo Glimt

Şampiyonlar Ligi kapsamında önemli bir maç gerçekleşecek. 04 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00'de Union St. Gilloise ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Her iki takım bu sezon ligde istikrarsız bir performans sergiliyor. Union St. Gilloise ligde 27. sırada yer alıyor. Bodo Glimt ise 23. sırada bulunmakta. Her iki takım da 9 puanla mücadele ediyor. Bu zorlu karşılaşmanın sonucu çok merak ediliyor. Takımların ligdeki konumlarını nasıl etkileyeceği düşünüldüğünde, maçın önemi artıyor. Taraftarlar bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Sonuçlar, ilerleyen haftalarda takımların performansını belirleyecek. Bu nedenle her iki takım için kritik bir mücadele olacak.

Sparta Prag-Olympique Lyon

4 Ağustos 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Sparta Prag ile Olympique Lyon, karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Her iki takım da bu prestijli ligde yer alıyor. Bu nedenle, ligdeki konumları maçın önemini artırıyor. Takımlar büyük bir mücadele verecek. Maçın yayıncısı ise henüz belirlenmedi.

Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris

4 Ağustos 2026 tarihi önemli bir günü işaret ediyor. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris karşılaşacak. Maç, saat 21:00'de başlayacak. Her iki takım da turnuvada önemli bir mücadele verecek. Dinamo Zagreb, grup aşamasında daha üst sıralarda yer almak istiyor. Kauno Zalgiris ise bu maçı bir fırsat olarak görecek. Maçın yayıncısı henüz belli olmadı. İzleyiciler maçın detaylarını merakla bekliyor. Bu karşılaşma, takımlar için kritik bir önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının performansını yakından takip edecek.

Auda-Dinamo City

4 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Auda ile Dinamo City karşı karşıya gelecek. Heyecan verici mücadele saat 19:00'da başlayacak. Her iki takım yoğun bir mücadele verecek. Ligdeki konumlarını pekiştirmek istiyorlar. Maç, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek. Takımlar, mücadelede en iyi performanslarını sergilemek için hazırlanıyor. İzleyiciler ise bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor. Futbol tutkunları için unutulmaz anlar yaşanabilir.

Shamrock Rovers-Egnatia

04 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Shamrock Rovers, Egnatia ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. Shamrock Rovers, lig sıralamasında iddialı bir konumda. Avrupa kupaları için mücadele ediyorlar. Egnatia ise zorlu bir dönem geçirmekte. Takım, zor bir mücadele içinde. Maçın yayıncı kanalı henüz belli olmadı. Gelişmeleri takip etmekte fayda var.

Larne-Iberia 1999

04 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde bir maç oynanacak. Larne, Iberia 1999 ile karşılaşacak. Bu önemli maçta temsilcimiz Larne, ligdeki durumunu güçlendirmek istiyor. Rakibi Iberia 1999'un da kendi hedefleri var. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Montana-Nesebar

04 Ağustos Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Montana ile Nesebar takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

UNA Strassen-Victoria Rosport

04 Ağustos Salı 2026 tarihinde Lüksemburg Ulusal Ligi liginde oynanacak olan UNA Strassen ile Victoria Rosport takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Atert Bissen-Dudelange

04 Ağustos Salı 2026 tarihinde Lüksemburg Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Atert Bissen ile Dudelange takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Araks-Ararat II

04 Ağustos Salı 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Araks ile Ararat II takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00