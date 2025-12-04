Bugün hangi maçlar var? 04 Aralık Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Yalova FK 77 SK-Gaziantep FK

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Yalova FK 77 SK ile Gaziantep FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Boluspor-Kahta 02 Spor

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Boluspor ile Kahta 02 Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Fethiyespor-Bandırmaspor

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Fethiyespor ile Bandırmaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Alagöz Holding Iğdır FK ile Orduspor 1967 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Silifke Belediyespor ile Hesap.com Antalyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Manchester United-West Ham United

04 Aralık 2025 tarihi önemli bir maçı işaret ediyor. Manchester United, West Ham United ile karşılaşacak. Maç, Türkiye saatiyle 23:00’te başlayacak. Bu mücadele, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Manchester United, 13 maçta 21 puan topladı. Şu an 9. sırada yer alıyor. West Ham United ise 11 puanla 18. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki rekabet her zaman dikkat çekici olmuştur. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı. İyi bir performans bekleniyor. Takımların durumları, maçın sonucunu etkileyebilir.

Juve Stabia-Bari

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Juve Stabia ile Bari takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Bucheon-Suwon FC

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile Suwon FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Cruzeiro-Botafogo FR

05 Aralık Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Cruzeiro ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

Cibalia-NK Sesvete

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Hırvatistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Cibalia ile NK Sesvete takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kabala-Safa Baku

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan Kupası liginde oynanacak olan Kabala ile Safa Baku takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Difai Agsu-Sumgayıt FC

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan Kupası liginde oynanacak olan Difai Agsu ile Sumgayıt FC takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Araz PFK-Kapaz

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Azerbaycan Kupası liginde oynanacak olan Araz PFK ile Kapaz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Maxline Vitebsk-Slonim 2017

04 Aralık Perşembe 2025 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan Maxline Vitebsk ile Slonim 2017 takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00