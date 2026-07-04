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Bugün hangi maçlar var? 04 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kanada-Fas

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Kanada ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Daejeon Hana Citizen-Bucheon

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Jeonbuk FC-Gangwon

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeonbuk FC ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Anyang-Pohang Steelers

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Qingdao West Coast-Shanghai Port FC

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Liaoning Tieren-Chongqing Tongliang Long

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Chongqing Tongliang Long takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Dalian Yingbo-Wuhan Three Towns FC

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Yingbo ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Beijing Guoan-Shandong Taishan

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Tianjin Jinmen Tiger-Shenzhen Peng City

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Paju Frontier-Yongin FC

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Paju Frontier ile Yongin FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Suwon Bluewings-Seongnam FC

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Seongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Chungbuk Cheongju-Daegu

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Ansan Greeners-Suwon FC

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Ansan Greeners ile Suwon FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Grindavik-Vestri

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Leiknir R.-Volsungur

04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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