Bugün hangi maçlar var? 04 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kanada-Fas
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Kanada ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Daejeon Hana Citizen-Bucheon
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Jeonbuk FC-Gangwon
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeonbuk FC ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Anyang-Pohang Steelers
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Qingdao West Coast-Shanghai Port FC
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Liaoning Tieren-Chongqing Tongliang Long
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Chongqing Tongliang Long takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Dalian Yingbo-Wuhan Three Towns FC
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Yingbo ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Beijing Guoan-Shandong Taishan
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Tianjin Jinmen Tiger-Shenzhen Peng City
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Paju Frontier-Yongin FC
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Paju Frontier ile Yongin FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Suwon Bluewings-Seongnam FC
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Seongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Chungbuk Cheongju-Daegu
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungbuk Cheongju ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Ansan Greeners-Suwon FC
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Ansan Greeners ile Suwon FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Grindavik-Vestri
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Leiknir R.-Volsungur
04 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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