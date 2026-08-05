Bugün hangi maçlar var? 05 Ağustos Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

AGF Aarhus-Sabah

05 Ağustos 2026 tarihinde, saat 19:30'da Şampiyonlar Ligi'nde AGF Aarhus ile Sabah takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, grup aşamasında kritik bir öneme sahip. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. AGF Aarhus, grubundaki konumunu güçlendirmek istiyor. Sabah takımı ise puan almak için mücadele edecek. Maçta her iki taraf da elinden geleni yapacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Maçın yayıncı kanalı, henüz belli olmamıştır. Hayranlar, karşılaşmayı merakla bekliyor.

Fenerbahçe-Sturm Graz

5 Ağustos 2026 tarihinde Fenerbahçe, Sturm Graz ile karşılaşacak. Maçın saati 21:00. Bu, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak bir karşılaşma. Fenerbahçe için büyük bir öneme sahip. Bu kritik maç, turu belirleyecek. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu, maç sonucunu etkileyebilir. Avrupa serüveni, bu karşılaşmayla şekillenecek. Maç TV100 kanalından naklen yayınlanacak. Hayati bir karşılaşma bizleri bekliyor. Herkes dikkat kesilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi ihtişamında, bu karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyoruz.

Brann-Apollon Limassol

UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir maç gerçekleşecek. Brann, Apollon Limassol ile karşılaşacak. Maç, 05 Ağustos 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak. Gruptaki sıralamalar henüz belirlenmedi. Ancak her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma oldukça heyecanlı geçecek. Maçın yayını ile ilgili bilgiler ise henüz açıklanmadı. İzleyiciler, bu bilgilerin ne zaman duyurulmasını bekliyor. Herkes bu önemli maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofya

5 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da UEFA Konferans Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Panathinaikos ile CSKA 1948 Sofya karşı karşıya gelecek. İki takım için de bu maç önemli bir mücadele olacak. Her iki ekip de grup aşamasında galibiyet arayacak. Lig performansları da bu karşılaşmayı etkileyecek. Maçın yayıncısı hakkında ise bilgi bulunmuyor. Takımlar, galibiyete giden yolda ellerinden geleni yapacaklar. İzleyiciler heyecan dolu bir karşılaşma bekleyebilir. Bu önemli maç, futbol tutkunları için keyifli anlar sunacak.

Ferencvaros-Gornik Zabrze

5 Ağustos 2026 tarihinde Ferencvaros ile Gornik Zabrze karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:15'te başlayacak. Takımlar, bu kritik mücadelede ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek için sahada mücadele edecekler. Beklentiler büyük. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Taraftarlar önemli bir karşılaşma için heyecanla bekliyor. İki takımın da galibiyet hedefi var. Bu müsabaka UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde gerçekleşecek. Herkes, takımların performansını merak ediyor. Maç sonunda kazanan belli olacak.

Slask Wroclaw II-Stal Stalowa Wola

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan Slask Wroclaw II ile Stal Stalowa Wola takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Znicz Pruszkow-LKS Lodz II

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan Znicz Pruszkow ile LKS Lodz II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Podbeskidzie Bielsko-Biala-Hutnik Krakow

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan Podbeskidzie Bielsko-Biala ile Hutnik Krakow takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

NKP Podhale Nowy-Chojniczanka Chojnice

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan NKP Podhale Nowy ile Chojniczanka Chojnice takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Olimpia Grudziadz-OKS Swit Skolwin

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan Olimpia Grudziadz ile OKS Swit Skolwin takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Warta Poznan-Resovia Rzeszow

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan Warta Poznan ile Resovia Rzeszow takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Sandecja Nowy Sacz-Rekord Bielsko-Biala

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan Sandecja Nowy Sacz ile Rekord Bielsko-Biala takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Gornik Leczna-KKS 1925 Kalisz

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan Gornik Leczna ile KKS 1925 Kalisz takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Pogon Siedlce-GKS Jastrzebie

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan Pogon Siedlce ile GKS Jastrzebie takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

GKS Tychy-Zaglebie Sosnowiec

05 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Polonya Kupası liginde oynanacak olan GKS Tychy ile Zaglebie Sosnowiec takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00