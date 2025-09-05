Bugün hangi maçlar var? 05 Eylül Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Moldova-İsrail
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Moldova ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Yunanistan-Belarus
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Yunanistan ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İzlanda-Azerbaycan
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Karadağ-Çekya
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Karadağ ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Slovenya-İsveç
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovenya ile İsveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İsviçre-Kosova
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsviçre ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Danimarka-İskoçya
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Danimarka ile İskoçya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İtalya-Estonya
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Ukrayna-Fransa
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ukrayna ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Faroe Adaları-Hırvatistan
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Güney Sudan-Demokratik Kongo
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Somali-Gine
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Somali ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Kenya-Gambiya
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kenya ile Gambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Namibya-Malavi
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Namibya ile Malavi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Benin-Zimbabve
05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Benin ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
