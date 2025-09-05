SPOR

Bugün hangi maçlar var? 05 Eylül Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Eylül Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Moldova-İsrail

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Moldova ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Yunanistan-Belarus

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Yunanistan ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İzlanda-Azerbaycan

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Karadağ-Çekya

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Karadağ ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Slovenya-İsveç

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Slovenya ile İsveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İsviçre-Kosova

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsviçre ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Danimarka-İskoçya

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Danimarka ile İskoçya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İtalya-Estonya

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İtalya ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Ukrayna-Fransa

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ukrayna ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Faroe Adaları-Hırvatistan

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Güney Sudan-Demokratik Kongo

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Somali-Gine

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Somali ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kenya-Gambiya

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kenya ile Gambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Namibya-Malavi

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Namibya ile Malavi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Benin-Zimbabve

05 Eylül Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Benin ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

