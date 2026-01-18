SPOR

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyeti sonrası Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Süper Lig'in 18.haftasında Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik skorla galip gelirken, yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar maç sonunda olay yaratan açıklamalarda bulundu. Çakar'ın "Galatasaray şu anda argoda yusuf yusuf, beyefendi konuşmada Fenerbahçe'nin sert nefesini ensesinde hissediyor." sözleri geceye damga vurdu...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyeti sonrası Galatasaray'a gönderme!
Burak Kavuncu
Süper Lig'de Fenerbahçe Alanyaspor'u 3-2 ile geçerek lider Galatasaray'ın ensesine yerleşti. Puan farkı 1'e inerken, maçın ardından konuşan yorumcu Ahmet Çakar'dan sarı-kırmızılı takıma fena taş geldi...

"YUSUF YUSUF DİYE BİR ŞEY BİLİR MİSİN?"

Ahmet Çakar dan Fenerbahçe nin Alanyaspor galibiyeti sonrası Galatasaray a gönderme! 1

Ahmet Çakar, "Yusuf yusuf diye bir şey bilir misin? Korkunun, titremenin argo deyimidir. Bunu Galatasaray'a saygısızlık için söylemiyorum. Galatasaray şu anda argoda yusuf yusuf, beyefendi konuşmada Fenerbahçe'nin sert nefesini ensesinde hissediyor.

"KÖTÜ OYNARKEN KAZANIRSAN ŞAMPİYON OLURSUN"

Ahmet Çakar dan Fenerbahçe nin Alanyaspor galibiyeti sonrası Galatasaray a gönderme! 2

Ahmet Cakar, "Fenerbahçe kötü bir maç oynadı ama şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek skor aldı. Fenerbahçe futbol olarak asla kazanmayı hak etmedi. Kötü oynarken kazanırsan şampiyon olursun." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SİTEM ETTİ...

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için eleştiride bulunan Çakar,

"Kerem ne iş yapar kardeşim? Kerem'e büyü mü yapıldı? Beyninden bir parça mı alındı? Hani vahşi atlar vardır. Ne yaptığı belli değildir. Kerem sıfır. Kerem diye bir adam yok." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLA İHANETTİR..."

Ahmet Çakar dan Fenerbahçe nin Alanyaspor galibiyeti sonrası Galatasaray a gönderme! 3

Ahmet Çakar, "Semedo'nun pozisyonda penaltının tartışılması futbola ihanettir. Asensio'nun pozisyonunda da penaltı olmaz. Diğer pozisyonda ise Oosterwolde darbeyi yapıyor kabul ama Alanyalı oyuncu kendini bırakıyor. Darbe var ama asla kırmızı kartı gerektirecek bir ihlal yok." diye konuştu.

