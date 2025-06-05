SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 05 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Berker İşleyen

İspanya-Fransa

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İspanya ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Ekvador-Brezilya

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Ekvador ile Brezilya takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Paraguay-Uruguay

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Paraguay ile Uruguay takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Avustralya-Japonya

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Avustralya ile Japonya takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Endonezya-Çin

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Endonezya ile Çin takımları arasındaki maçın başlama saati 16:45

Bahreyn-Suudi Arabistan

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Bahreyn ile Suudi Arabistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

B.A.E.-Özbekistan

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan B.A.E. ile Özbekistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Umman-Ürdün

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Umman ile Ürdün takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Katar-İran

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Katar ile İran takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15

Irak-Güney Kore

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Irak ile Güney Kore takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15

Kuzey Kore-Kırgızistan

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Kore ile Kırgızistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15

Kuveyt-Filistin

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Kuveyt ile Filistin takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15

Trollhattan-IFK Skövde

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Trollhattan ile IFK Skövde takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Kazakistan U21-Andorra U21

05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan U21 ile Andorra U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Botafogo-SP-Coritiba

06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Botafogo-SP ile Coritiba takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan bizzat devrede! Fenerbahçe çok istemişti, Beşiktaş kapıyorBaşkan bizzat devrede! Fenerbahçe çok istemişti, Beşiktaş kapıyor
Yeniden buluşuyorlar! Messi ve Ronaldo...Yeniden buluşuyorlar! Messi ve Ronaldo...
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

Kahreden kare... Gözyaşları içerisinde yaralı annesine yardım bekledi!

Kahreden kare... Gözyaşları içerisinde yaralı annesine yardım bekledi!

G.Saray'dan Osimhen için tarihi hamle! Avrupa kulüpleri şokta

G.Saray'dan Osimhen için tarihi hamle! Avrupa kulüpleri şokta

TFF'den iki önemli değişiklik

TFF'den iki önemli değişiklik

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya…

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya…

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.