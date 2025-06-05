Bugün hangi maçlar var? 05 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İspanya-Fransa
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İspanya ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Ekvador-Brezilya
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Ekvador ile Brezilya takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Paraguay-Uruguay
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Paraguay ile Uruguay takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Avustralya-Japonya
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Avustralya ile Japonya takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Endonezya-Çin
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Endonezya ile Çin takımları arasındaki maçın başlama saati 16:45
Bahreyn-Suudi Arabistan
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Bahreyn ile Suudi Arabistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
B.A.E.-Özbekistan
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan B.A.E. ile Özbekistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Umman-Ürdün
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Umman ile Ürdün takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Katar-İran
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Katar ile İran takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15
Irak-Güney Kore
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Irak ile Güney Kore takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15
Kuzey Kore-Kırgızistan
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey Kore ile Kırgızistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15
Kuveyt-Filistin
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Kuveyt ile Filistin takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15
Trollhattan-IFK Skövde
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Trollhattan ile IFK Skövde takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Kazakistan U21-Andorra U21
05 Haziran Perşembe 2025 tarihinde U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan U21 ile Andorra U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Botafogo-SP-Coritiba
06 Haziran Cuma 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Botafogo-SP ile Coritiba takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00
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