Bugün hangi maçlar var? 05 Mayısıs Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Trabzonspor

5 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Kasımpaşa, Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ligde 11. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 8. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Crystal Palace-Nottingham Forest

05 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de Crystal Palace ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Crystal Palace, 34 maçta 11 galibiyet elde etti. Takım, 12. sırada yer alıyor. Nottingham Forest ise 18 galibiyetle 6. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak.

Genoa-Milan

5 Mayıs 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde bir maç yapılacak. Genoa ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:45'te başlayacak. Genoa, ligde 13. sırada yer alıyor. Milan ise 9. sırada bulunuyor. Bu önemli maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

Girona-Mallorca

05 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da Girona-Mallorca maçı oynanacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için gerilim dolu anlar sunacak. Girona, ligde 17. sırada yer alıyor. Mallorca ise 9. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalı üzerinden yayınlanacak.

Rio Ave-Estrela da Amadora

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Rio Ave ile Estrela da Amadora takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

AVS-Boavista

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan AVS ile Boavista takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrispor

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile Silivrispor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Belediye Kütahyaspor-Muş SK

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Belediye Kütahyaspor ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Küçükçekmece Sinop SK-52 Orduspor FK

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Küçükçekmece Sinop SK ile 52 Orduspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Kırıkkale FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Kırıkkale FK ile Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Castellon-Sporting Gijon

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Castellon ile Sporting Gijon takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Gwangju-Gimcheon Sangmu

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 10:30

Ulsan Hyundai-Pohang Steelers

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan Hyundai ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 10:30

Dalian Zhixing-Beijing Guoan

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Zhixing ile Beijing Guoan takımları arasındaki maçın başlama saati 10:30

Wuhan Three Towns FC-Shanghai Port FC

05 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00