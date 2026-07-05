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Bugün hangi maçlar var? 05 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Brezilya-Norveç

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Brezilya ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Gwangju-Ulsan HD

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Ulsan HD takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

FC Seoul-Incheon United

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Incheon United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gimcheon Sangmu-Jeju United

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Qingdao Hainiu-Chengdu Rongcheng FC

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao Hainiu ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shanghai Shenhua-Zhejiang Professional

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Jeonnam Dragons-Busan I'Park

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gyeongnam FC-Cheonan City

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gimhae-Seoul E-Land FC

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimhae ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gimpo Citizen-Chungnam Asan

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Valmiera-Leevon PPK

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Valmiera ile Leevon PPK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Rigas FS-2-Super Nova-2

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Super Nova-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Meizhou Hakka-Changchun Yatai

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Meizhou Hakka ile Changchun Yatai takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Guangxi Hengchen-Dalian K'un City

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Guangxi Hengchen ile Dalian K'un City takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Nanjing City-Foshan Nanshi

05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nanjing City ile Foshan Nanshi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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