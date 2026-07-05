Bugün hangi maçlar var? 05 Temmuz Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Brezilya-Norveç
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Brezilya ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Gwangju-Ulsan HD
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Ulsan HD takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
FC Seoul-Incheon United
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Incheon United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gimcheon Sangmu-Jeju United
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Jeju United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Qingdao Hainiu-Chengdu Rongcheng FC
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao Hainiu ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shanghai Shenhua-Zhejiang Professional
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Jeonnam Dragons-Busan I'Park
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Jeonnam Dragons ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gyeongnam FC-Cheonan City
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gimhae-Seoul E-Land FC
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimhae ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gimpo Citizen-Chungnam Asan
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Valmiera-Leevon PPK
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Valmiera ile Leevon PPK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Rigas FS-2-Super Nova-2
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Super Nova-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Meizhou Hakka-Changchun Yatai
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Meizhou Hakka ile Changchun Yatai takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Guangxi Hengchen-Dalian K'un City
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Guangxi Hengchen ile Dalian K'un City takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Nanjing City-Foshan Nanshi
05 Temmuz Pazar 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Nanjing City ile Foshan Nanshi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
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