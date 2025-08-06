Bugün hangi maçlar var? 06 Ağustos Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Burkina Faso-Orta Afrika Cumhuriyeti

06 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Burkina Faso ile Orta Afrika Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Moritanya-Tanzanya

06 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Moritanya ile Tanzanya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Kairat Almaty-Slovan Bratislava

06 Ağustos 2025 tarihinde saat 18:00'de Kairat Almaty ile Slovan Bratislava arasında Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynanacak. Kairat Almaty'nin lig durumu hakkında bilgi yok. Slovan Bratislava ise bu ligde 35. sırada yer alıyor. Slovan Bratislava, 8 maçta 0 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı ve 0 puan toplayarak zorlu bir dönem geçiriyor. Maçın yayıncısı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Red Bull Salzburg-Club Brugge

06 Ağustos 2025 tarihinde, saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma yaşanacak. Red Bull Salzburg ile Club Brugge, zorlu bir mücadeleye çıkacak. Red Bull Salzburg, oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte ligde 34. sırada yer alıyor. Toplamda 3 puan topladı.

Diğer yandan, Club Brugge daha iyi bir performans gösterdi. 8 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla ligde 24. sırada yer alıyor. Toplam 11 puanla mücadeleye devam ediyor. Maçın yayıncı bilgisi ise bulunmamaktadır.

Ludogorets Razgrad-Ferencvaros

06 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:30'da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Ludogorets Razgrad, Ferencvaros ile karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki konumları hakkında bilgi bulunmuyor. Maçın yayıncı kuruluşuyla ilgili de herhangi bir bilgi mevcut değil.

Lech Poznan-Kızıl Yıldız

06 Ağustos 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Lech Poznan ile Kızıl Yıldız karşılaşacak. Maç, saat 21:30'da başlayacak. Kızıl Yıldız, ligde 29. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 6 puan toplamıştır. Lech Poznan'ın ligdeki durumu ise henüz netleşmemiştir. Bu önemli karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Nice-Benfica

06 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Bu karşılaşma Nice ile Benfica arasında gerçekleşecek. Benfica, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 13 puan topladı. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Feyenoord-Fenerbahçe

06 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi kapsamında Feyenoord ile Fenerbahçe arasında bir maç yapılacak. Bu karşılaşma futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Feyenoord, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Böylece 13 puan topladı. Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Rigas FS-KuPS

6 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dolu bir mücadele yaşanacak. Rigas FS, KuPS ile karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Rigas FS, ligde 32. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 5 puana sahip. Bu süreçte 6 gol atmayı başardı, ancak 13 gol yedi. KuPS'in ligdeki durumu ise henüz açıklanmadı. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmuyor.

Rijeka-Shelbourne

06 Ağustos 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde bir karşılaşma oynanacak. Rijeka, Shelbourne ile saat 21:45'te karşı karşıya gelecek. Her iki takımın lig puan durumu hakkında bilgi verilmemiştir. Ancak bu maç, Avrupa'nın önemli turnuvalarından birinde yer alacak. Maçın yayıncısı henüz açıklanmamıştır.

Basel-Young Boys

06 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Basel ile Young Boys takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

FC Petrzalka-Povazska Bystrica

06 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Petrzalka ile Povazska Bystrica takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Navbahor Namangan-Sogdiyona Jizzax

06 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Navbahor Namangan ile Sogdiyona Jizzax takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Mashal Mubarek-Dinamo Samarkand

06 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Dinamo Samarkand takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Shirak II-Lernayin Artsakh

06 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Shirak II ile Lernayin Artsakh takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00