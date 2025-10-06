Bugün hangi maçlar var? 06 Ekim Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Muğlaspor-Merkür Jet Erbaaspor
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Muğlaspor ile Merkür Jet Erbaaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Cultural Leonesa-Albacete
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cultural Leonesa ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Vihren Sandanski-Marek Dupnitsa
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Vihren Sandanski ile Marek Dupnitsa takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Lokomotif Gorna-Fratria
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Lokomotif Gorna ile Fratria takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Pelister-Shkendija
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Pelister ile Shkendija takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Chelyabinsk-Yenisey Krasnoyarsk
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Chelyabinsk ile Yenisey Krasnoyarsk takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Kamaz-Ural S.O
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kamaz ile Ural S.O takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
FC Ararat-Armenia II-Lernayin Artsakh
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Ararat-Armenia II ile Lernayin Artsakh takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Andranik-BKMA II
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Andranik ile BKMA II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Bentonit-Shirak II
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Bentonit ile Shirak II takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Jönköpings Södra-Skovde AIK
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Jönköpings Södra ile Skovde AIK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Gonio-Sioni Bolnisi
06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Gonio ile Sioni Bolnisi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
