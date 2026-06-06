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Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Castellon-Almeria

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Castellon ile Almeria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Gyeongnam FC-Yongin FC

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Yongin FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Hwaseong FC-Suwon Bluewings

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gosk Gabela-Celik

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Gosk Gabela ile Celik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Fylkir-Throttur Reykjavik

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Grótta-Grindavik

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Vestri-Volsungur

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Olympique Akbou-ES Ben Aknoun

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Olympique Akbou ile ES Ben Aknoun takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

MC Oran-USM Alger

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Atletico Madrid B-Ponferradina

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Atletico Madrid B ile Ponferradina takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Gefle-Hammarby Talang FF

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Gefle ile Hammarby Talang FF takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Jönköpings Södra-Trollhattan

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Jönköpings Södra ile Trollhattan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

İzlanda U19-Karadağ U19

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda U19 ile Karadağ U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Portekiz U19-Yunanistan U19

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz U19 ile Yunanistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC Jazz-VJS

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile VJS takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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