Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Castellon-Almeria

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Castellon ile Almeria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Gyeongnam FC-Yongin FC

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Yongin FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Hwaseong FC-Suwon Bluewings

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gosk Gabela-Celik

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Gosk Gabela ile Celik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Fylkir-Throttur Reykjavik

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Grótta-Grindavik

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Vestri-Volsungur

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Olympique Akbou-ES Ben Aknoun

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Olympique Akbou ile ES Ben Aknoun takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

MC Oran-USM Alger

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Atletico Madrid B-Ponferradina

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Atletico Madrid B ile Ponferradina takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Gefle-Hammarby Talang FF

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Gefle ile Hammarby Talang FF takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Jönköpings Södra-Trollhattan

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Jönköpings Södra ile Trollhattan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

İzlanda U19-Karadağ U19

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda U19 ile Karadağ U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Portekiz U19-Yunanistan U19

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz U19 ile Yunanistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC Jazz-VJS

06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile VJS takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00