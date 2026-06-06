Bugün hangi maçlar var? 06 Haziran Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Castellon-Almeria
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Castellon ile Almeria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Gyeongnam FC-Yongin FC
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Yongin FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Hwaseong FC-Suwon Bluewings
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gosk Gabela-Celik
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Gosk Gabela ile Celik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Fylkir-Throttur Reykjavik
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Grótta-Grindavik
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Vestri-Volsungur
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Volsungur takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Olympique Akbou-ES Ben Aknoun
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Olympique Akbou ile ES Ben Aknoun takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
MC Oran-USM Alger
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Atletico Madrid B-Ponferradina
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Atletico Madrid B ile Ponferradina takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Gefle-Hammarby Talang FF
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Gefle ile Hammarby Talang FF takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Jönköpings Södra-Trollhattan
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Jönköpings Södra ile Trollhattan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
İzlanda U19-Karadağ U19
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda U19 ile Karadağ U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Portekiz U19-Yunanistan U19
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Portekiz U19 ile Yunanistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FC Jazz-VJS
06 Haziran Cumartesi 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile VJS takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
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