Bugün hangi maçlar var? 06 Mart Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor

06 Mart 2026 tarihinde saat 16:00'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek. SMS Grup Sarıyer, ligde 15. sırada bulunuyor. Takım, 28 maçta 35 puan topladı.

Rakip takım Eminevim Ümraniyespor 16. sırada yer alıyor. Bu takım, 32 puan ile mücadele ediyor. Her iki ekip için de kritik bir maç olacak. Yayıncı kuruluşlar ise TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarıdır. Karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK

06 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor FK ile mücadele edecek. Pendikspor, 28 maçta 48 puan topladı. Takım, ligde 6. sırada yer alıyor. Vanspor FK ise 28 maçta 38 puan elde etti. Bu takım, 12. sırada konumlanıyor. Maçın yayıncıları beIN Sports 2 ve TRT Spor. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilecek. Bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Herkes, maçı heyecanla bekliyor. Takımların performansı merak ediliyor.

Sakaryaspor-Adana Demirspor

06 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Sakaryaspor, 18. sırada yer alıyor. Adana Demirspor, 20. sırada bulunuyor. Bu mücadele TRT Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, maçı canlı takip edebilecekler. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maç, futbol severler için önemli bir karşılaşma olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere stadyumda yer alacak. Maçın sonucu, ligdeki durumu değiştirebilir. İki takımın da kazanma arzusu yüksek.

Bayern Münih-M'gladbach

06 Mart 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:30'da Bayern Münih, M'gladbach takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, Bundesliga Ligi kapsamında gerçekleşecek. Bayern Münih, ligdeki 24 maçında 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu başarı ile Bayern Münih, 1. sırada yer alıyor. M'gladbach ise 12. sırada bulunmakta. Takım, 24 maçta sadece 6 galibiyet almayı başardı.

Bu kritik mücadele spor severler için büyük önem taşıyor. Maç, Tivibu Spor ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Bayern Münih'in performansı dikkat çekiyor. M'gladbach ise daha fazla güçlenmek zorunda. Maç sonuçları, takımların geleceği için belirleyici olacak.

Napoli-Torino

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Napoli, Torino'yu ağırlayacak. Maç 06 Mart 2026 tarihinde saat 22:45'te başlayacak. Napoli, 27 maçta 53 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Torino ise 30 puanla 14. sırada bulunuyor. İzleyiciler için maç yayınları S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 kanallarından yapılacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Napoli, ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Torino ise üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maç öncesinde takımların son durumu merak konusu. Taraftarlar, stadyumu doldurarak destek vermeyi bekliyor. Bu nedenle, heyecan dolu bir mücadele bekleniyor.

Celta Vigo-Real Madrid

06 Mart 2026 tarihinde saat 23:00’te Celta Vigo ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu maç, İspanya La Liga’nın önemli bir mücadelesi olacak. Celta Vigo, ligdeki 26 maçında 10 galibiyet aldı. Bu performansla 6. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 19 galibiyet elde etti. Bu sonuç, onları 2. sıraya taşıdı. Maç, S Sport yayıncı kanalı aracılığıyla ekranlara gelecek. Takımlar arasındaki bu mücadele büyük bir heyecan yaratacak. Her iki takım da puan kazanmaya odaklandı. Taraftarlar, bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Paris St Germain-Monaco

06 Mart 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Fransa Ligue 1'da Paris St Germain ile Monaco karşılaşacak. Maç saat 22:45'te başlayacak.

Ligdeki durum açısından Paris St Germain oldukça güçlü. 24 maçta 18 galibiyet aldılar. Bu nedenle lider konumda bulunuyorlar. Monaco ise daha zayıf bir performans sergiliyor. Onlar 24 maçta sadece 11 galibiyet elde etti. Bu nedenle 7. sırada yer alıyorlar.

Maçın yayını beIN Sports 3 kanalında olacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı buradan takip edebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Beklentiler yüksek. Maç heyecan dolu geçebilir.

Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor

06 Mart Cuma 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Beykoz Anadoluspor ile İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor

06 Mart Cuma 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Bucaspor 1928 ile Merkür Jet Erbaaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Preston North End-Oxford United

06 Mart Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Oxford United takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Wolverhampton-Liverpool

06 Mart Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Wolverhampton ile Liverpool takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Al Ahli SC-Al-Ittihad Jeddah

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç var. 06 Mart 2026 tarihinde, Al Ahli SC ile Al-Ittihad Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. Al Ahli SC, 24 maçta 18 galibiyet aldı. Bu sonuç, onların ligde 2. sırada bulunmasını sağladı. Al-Ittihad Jeddah ise 5. sırada yer alıyor. Onlar da 24 maçta 12 galibiyet elde etti. Maçın yayınlanacağı kanal TRT Spor olacak. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı bekliyor. Maçta iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, taraftarlar için önemli bir karşılaşma.

Al Hilal-Al Najma

06 Mart 2026 tarihi, spor dünyasında önemli bir gün. Saat 22:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Hilal, Al Najma ile mücadele edecek. Al Hilal, ligin 3. sırasında yer almakta. Takım, 24 maçta 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Toplamda 58 puana ulaştılar.

Rakip takım Al Najma ise zor bir durumda. Ligin 18. sırasında bulunuyorlar. 24 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ettiler. Topladıkları puan sayısı ise 8. Bu karşılaşma, ligin önemli anlarından birine sahne olacak. Maç, S Sport+ kanalından izlenebilecek. Taraftarlar, heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Al Taawon-Al Fateh

06 Mart 2026 tarihinde saat 22:00'de, Al Taawon ile Al Fateh karşılaşacak. Bu maç, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Al Taawon, 24 maçta 12 galibiyet elde etti. 41 puanla 6. sırada yer alıyor. Al Fateh ise 24 maçta 7 galibiyet aldı. Şu anda 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Bu bilgiler, futbolseverler için önemli bir ayrıntı. İki takım, zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, maçta heyecan dolu anlar bekliyor.

Al Khaleej-Al Hazm

06 Mart 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Khaleej ile Al Hazm mücadele edecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Al Khaleej, ligde 11. sırada yer alıyor. Al Hazm ise 10. sırada bulunuyor. Bu iki takım arasındaki karşılaşma kritik. Maç, ligdeki talihlerini belirlemede önemli bir rol oynayacak. Takımlar, mücadelelerine devam ediyor. Her iki ekip de galibiyet peşinde. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamaları etkileyecek. Taraftarlar, bu maçı merakla bekliyor. Şimdi gözler sahada olacak.