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Bugün hangi maçlar var? 07 Ağustos Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Ağustos Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Ağustos Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Boluspor-Manisa FK

07 Ağustos 2026 tarihinde, Trendyol 1. Lig'de maç oynanacak. Boluspor ile Manisa FK karşılaşacak. Maç saati 21:30'da başlayacak. Boluspor, lige 5. sıradan giriş yaptı. Manisa FK ise 13. sırada bulunuyor. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalında yayınlanacak. Ayrıca, maç TRT Spor'dan da canlı izlenebilecek.

Cambuur-Excelsior

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Cambuur ile Excelsior takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Club Brugge-Kortrijk

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Club Brugge ile Kortrijk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Estoril-Famalicao

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estoril ile Famalicao takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Altach-WSG Tirol

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Altach ile WSG Tirol takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

VfL Bochum-Hertha BSC Berlin

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan VfL Bochum ile Hertha BSC Berlin takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Beijing Guoan-Shenzhen Peng City

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Sandefjord-KFUM

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sandefjord ile KFUM takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Yongin FC-Busan I'Park

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Yongin FC ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Suwon Bluewings-Gimhae

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Gimhae takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Gimpo Citizen-Chungbuk Cheongju

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Chungnam Asan-Ansan Greeners

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungnam Asan ile Ansan Greeners takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Hwaseong FC-Seoul E-Land FC

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Gyeongnam FC-Daegu

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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