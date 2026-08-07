Bugün hangi maçlar var? 07 Ağustos Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Boluspor-Manisa FK

07 Ağustos 2026 tarihinde, Trendyol 1. Lig'de maç oynanacak. Boluspor ile Manisa FK karşılaşacak. Maç saati 21:30'da başlayacak. Boluspor, lige 5. sıradan giriş yaptı. Manisa FK ise 13. sırada bulunuyor. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalında yayınlanacak. Ayrıca, maç TRT Spor'dan da canlı izlenebilecek.

Cambuur-Excelsior

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Cambuur ile Excelsior takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Club Brugge-Kortrijk

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Club Brugge ile Kortrijk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Estoril-Famalicao

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estoril ile Famalicao takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Altach-WSG Tirol

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Altach ile WSG Tirol takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

VfL Bochum-Hertha BSC Berlin

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan VfL Bochum ile Hertha BSC Berlin takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Beijing Guoan-Shenzhen Peng City

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Sandefjord-KFUM

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sandefjord ile KFUM takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Yongin FC-Busan I'Park

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Yongin FC ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Suwon Bluewings-Gimhae

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Suwon Bluewings ile Gimhae takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Gimpo Citizen-Chungbuk Cheongju

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Chungnam Asan-Ansan Greeners

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungnam Asan ile Ansan Greeners takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Hwaseong FC-Seoul E-Land FC

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Gyeongnam FC-Daegu

07 Ağustos Cuma 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00