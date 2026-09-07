Bugün hangi maçlar var? 07 Eylül Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor

07 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig’de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. Çaykur Rizespor, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Corendon Alanyaspor ise 11. sırada bulunmaktadır. Bu takım, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Corendon Alanyaspor, toplamda 4 puan elde etti. Maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı saatinde takip edebilir. Heyecan dolu bir müsabaka bekleniyor. Her iki takımda galibiyet istiyor. Takımlar, bu maçta önemli puanlar hedefliyor.

Göztepe-Gaziantep FK

Göztepe ile Gaziantep FK, 07 Eylül 2026'da karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Göztepe, ligin 17. sırasında yer alıyor. Göztepe, bu sezon sadece 3 maç oynadı. Topladığı puan sayısı 1. Zorlu bir başlangıç yapmış durumda. Gaziantep FK, 12. sırada bulunuyor. Takım, bu sezon 4 puanla mücadele ediyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayında izlenebilecek. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık edecek.

Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor

07 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. Turka Esenler Erokspor evinde Metro Holding Kayserispor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, ligdeki mevcut durumu itibarıyla 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip Kayserispor ise 4. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. İki takım açısından da kritik bir mücadele olacak. Erokspor, puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Kayserispor ise üst sıralardaki yarışta avantaj elde etmeye çalışıyor. Maçta her iki takım da galibiyet için elinden geleni yapacak. Hayırlı bir karşılaşma olması dileğiyle.

İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK

7 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig maçında İstanbulspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşacak. İstanbulspor, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, sezona istediği gibi başlayamadı. 5 maçta 0 galibiyet elde etti. Sadece 2 puan toplayabildi.

Alagöz Holding Iğdır FK ise ligde 8. sırada bulunuyor. Bu takım, 5 maçta 3 galibiyet aldı. Toplamda 9 puanları var.

Bu önemli mücadele, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Maç, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takım arasındaki rekabet, dikkat çekici olacak.

Mardin 1969 Spor-Bodrum FK

Trendyol 1. Lig maçları devam ediyor. 07 Eylül 2026 tarihinde Mardin 1969 Spor, Bodrum FK ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mardin 1969 Spor, ligde 7. sırada yer alıyor. Bodrum FK ise 17. sırada bulunuyor. Maç heyecanla bekleniyor. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports Max 2 ve TRT Kürdi kanallarından yayımlanacak. Taraftarlar, takımları desteklemek için stadyumda yerini alacak. Mardin 1969 Spor, ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak. Bodrum FK ise zor bir mücadele verecek. İki takımın da hedefleri farklı. Maç sonuçları, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Manisa FK-Bursaspor

Trendyol 1. Lig’de önemli bir maç oynanacak. Manisa FK, Bursaspor ile karşılaşacak. Maç 07 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Başlama saati ise 20:00. Manisa FK, ligde 10. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 2. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olacak. Maçın yayıncısı beIN Sports Max 1. Ayrıca TRT Spor da yayında olacak. Taraftarlar bu maçı büyük bir heyecanla bekliyor. Hem Manisa FK hem de Bursaspor mücadele edecek. Sonuç merakla bekleniyor.

Cagliari-Lecce

07 Eylül 2026 tarihinde saat 19:30'da bir karşılaşma gerçekleşecek. İtalya Serie A Ligi'nde Cagliari, Lecce ile mücadele edecek. Her iki takım da ligde ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Şu anda her ikisi de 3 puanla eşit durumda. Cagliari, 12. sırada yer almakta. Lecce ise 14. sırada konumlanmış durumda. Maç, S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Takımlar, zorlu bir mücadeleye çıkacak. Herkes maçın sonucunu merakla bekliyor.

Udinese-Lazio

07 Eylül 2026 tarihinde saat 21:45'te, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç olacak. Udinese, Lazio ile karşı karşıya gelecek. Udinese, ligde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu nedenle 9. sırada yer alıyor. Lazio ise 2 maçta 2 galibiyet sağladı. Böylece 6 puanla 7. sırada konumlanmış durumda. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her iki takım da 3 puan için mücadele edecek. Başarı ya da başarısızlık, takımların ligdeki konumunu etkileyecek.

Getafe-Celta Vigo

Getafe ile Celta Vigo arasında bir maç gerçekleşecek. Bu karşılaşma 07 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Maç saati 20:00 olarak belirlenmiştir. İki takımın durumu dikkat çekiyor. Getafe, ligde 15. sırada yer alıyor. Celta Vigo ise 17. sırada bulunuyor. Maç S Sport kanalında yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takımın da başarıya ihtiyacı var. Maç, sonuçları bakımından büyük önem taşıyor. İzleyiciler, bu mücadelede takımların performansını görecek.

Elche-Real Sociedad

Elche, Real Sociedad ile karşılaşacak. Maç, 07 Eylül 2026 tarihinde saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma, İspanya La Liga'da gerçekleşecek. Elche, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Real Sociedad ise 4. maçında 4 puan topladı. Şu anda 14. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı canlı olarak takip edebilecek. Ligdeki bu durum takımlar için ciddi bir mücadele anlamına geliyor. Bu karşılaşma, her iki takım açısından da önemli bir fırsat.

Carshalton Athletic-Chertsey Town

07 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Carshalton Athletic ile Chertsey Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Redditch United-Malvern Town

07 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Redditch United ile Malvern Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Swindon Super Marine-Winslow United

07 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Swindon Super Marine ile Winslow United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Al Khaleej-Al-Riyadh

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Al Khaleej ile Al-Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç, 07 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Başlangıç saati 18:30 olarak belirlendi.

Al Khaleej, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, büyük bir mücadele içinde. Bu yüzden kazanmak zorunda. Al-Riyadh ise 12. sırada. Onlar da ligdeki hedeflerine ulaşmak istiyor.

İki takım için bu karşılaşma çok kritik. Kendilerini gösterme fırsatı bulacaklar. Bu maç, ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyor. Hem takımlar, hem de taraftarlar için heyecan dolu bir müsabaka bekleniyor.

Al Hilal-Neom SC

Al Hilal ile Neom SC, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde karşılaşacak. Maç 07 Eylül 2026 tarihinde saat 21:00'de başlayacak. Bu karşılaşma, ligdeki heyecanı artıracak. Al Hilal, ligde 1. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 5 galibiyet elde etti ve 15 puan topladı. Al Hilal, 17 gol atıp sadece 3 gol yedi.

Neom SC ise 7. sırada bulunuyor. Takım, 5 maçta 3 galibiyet alarak 9 puana sahip. Neom SC, rakiplerine 7 gol atıp 4 gol yedi. Maçın yayın kanalı S Sport+ olarak belirlendi. İzleyiciler, bu mücadeleyi kaçırmamalı. Karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak.