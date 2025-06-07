Bugün hangi maçlar var? 07 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bosna Hersek-San Marino
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Andorra-İngiltere
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Andorra ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Malta-Litvanya
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Malta ile Litvanya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Avusturya-Romanya
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Avusturya ile Romanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Arnavutluk-Sırbistan
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Arnavutluk ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Finlandiya-Hollanda
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Finlandiya ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Anguilla-El Salvador
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Anguilla ile El Salvador takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
İngiliz Virgin Adaları-Jamaika
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan İngiliz Virgin Adaları ile Jamaika takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Cayman Adaları-Honduras
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Cayman Adaları ile Honduras takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Aruba-Haiti
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Aruba ile Haiti takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00
Bahamalar-Kosta Rika
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Bahamalar ile Kosta Rika takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
DC United-Chicago Fire
08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan DC United ile Chicago Fire takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Almeria-Real Oviedo
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Real Oviedo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Busan I'Park-Ansan Greeners
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Busan I'Park ile Ansan Greeners takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Gyeongnam FC-Hwaseong FC
07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Hwaseong FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum