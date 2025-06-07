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Bugün hangi maçlar var? 07 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 07 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Berker İşleyen

Bosna Hersek-San Marino

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Andorra-İngiltere

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Andorra ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Malta-Litvanya

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Malta ile Litvanya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Avusturya-Romanya

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Avusturya ile Romanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Arnavutluk-Sırbistan

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Arnavutluk ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Finlandiya-Hollanda

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Finlandiya ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Anguilla-El Salvador

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Anguilla ile El Salvador takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

İngiliz Virgin Adaları-Jamaika

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan İngiliz Virgin Adaları ile Jamaika takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Cayman Adaları-Honduras

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Cayman Adaları ile Honduras takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Aruba-Haiti

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Aruba ile Haiti takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00

Bahamalar-Kosta Rika

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Bahamalar ile Kosta Rika takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

DC United-Chicago Fire

08 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan DC United ile Chicago Fire takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Almeria-Real Oviedo

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Real Oviedo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Busan I'Park-Ansan Greeners

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Busan I'Park ile Ansan Greeners takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Gyeongnam FC-Hwaseong FC

07 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Gyeongnam FC ile Hwaseong FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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