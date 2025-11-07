Bugün hangi maçlar var? 07 Kasım Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gençlerbirliği-Rams Başakşehir

Trendyol Süper Lig'de 07 Kasım 2025 tarihinde önemli bir maç var. Saat 20:00'de Gençlerbirliği, Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Gençlerbirliği, ligde 11 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 2 galibiyet aldı. Takım, 16. sırada yer alıyor. Rams Başakşehir ise 11 maçı geride bıraktı. Bu sürede 3 galibiyet elde etti. Rams Başakşehir, 10. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Maçın sonucu, lig sıralamasına etki edecek.

SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor FK

Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. SMS Grup Sarıyer, İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşılaşacak. Maç tarihi 07 Kasım 2025. Başlama saati 14:30. SMS Grup Sarıyer, ligde 18. sıradadır. İmaj Altyapı Vanspor FK ise 7. sırada yer almaktadır. Bu karşılaşma TRT Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler canlı yayını takip edebilir. Beklentiler yüksek. Takımlar galibiyet için mücadele edecek. Taraftarların ilgisi yoğundur. Herkes bu maçı merakla bekliyor. Başarı, her iki takım için de önemli. Maçın sonucunun ligdeki sıralamaları etkilemesi muhtemeldir. Şimdiden herkes heyecanlı.

Sipay Bodrum FK-İstanbulspor

07 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00'de bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig'de Sipay Bodrum FK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Sipay Bodrum FK, ligde 2. sırada yer alıyor. Bu takım, 12 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Topladıkları puan ise 24. Misafir takım İstanbulspor ise 15. sırada bulunuyor. İstanbulspor, 12 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Bu takımın puanı 14 olarak kaydedildi. Maç, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu mücadeleyi takip edebilecek. Kıran kırana bir karşılaşma bekleniyor. Takımların performansları, taraftarların dikkatini çekiyor. Maç sonucunun ne olacağı merak ediliyor. Bu mücadele, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Takımlar galibiyet için savaşacak.

Werder Bremen-Vfl Wolfsburg

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. 07 Kasım 2025 tarihinde saat 22:30'da başlayacak. Werder Bremen ile Vfl Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Werder Bremen, 9. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 3 de beraberlik elde etti. Toplamda 12 puan topladı. Orta sıralarda mücadele ediyor. Vfl Wolfsburg ise 12. sırada bulunuyor. Bu takım, 9 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ayrıca, 2 beraberlik de söz konusu oldu. Toplamda 8 puan elde etti. Bu kritik karşılaşma, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilerin heyecanla beklediği bir maç olacak.

Pisa-Cremonese

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç var. Pisa, Cremonese ile karşılaşacak. Maç, 07 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Başlangıç saati 22:45. Pisa, ligde 17. sırada bulunuyor. Takım, 10 maç oynadı. Ancak, henüz galibiyet elde edemedi. Şu an 6 puanı var. Cremonese ise 10. sırada yer alıyor. Bu takım 14 puan topladı. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, heyecanlı bir karşılaşmaya tanıklık edecek.

Elche-Real Sociedad

07 Kasım 2025 tarihinde İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Maç saati 23:00. Elche ile Real Sociedad karşılaşacak. Elche, ligde 9. sırada bulunuyor. Takım, 11 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 14.

Real Sociedad, 14. sırada yer almakta. Aynı sayıda maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu takımın puan durumu 12. Maç, S Sport+, Tivibu Spor4 ve S Sport kanallarından izlenebilir. İzleyiciler için keyifli bir mücadele olacak. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek.

Paris FC-Rennes

Fransa Ligue 1'de bugün önemli bir maç var. Paris FC, Rennes'i konuk edecek. Karşılaşma, 07 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek. Maçın başlama saati 22:45. Paris FC, 11 maçta 4 galibiyet aldı. Bu sonuçla takım 11. sırada yer alıyor. Rennes ise 11 maçta sadece 3 galibiyet elde etti. Bu nedenle Rennes, 10. sırada bulunuyor. Maçın heyecanı büyük. İzleyiciler, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Bu, futbolseverler için güzel bir fırsat. Herkes, her iki takım için de desteklerini gösterecek.

Watford-Bristol City

07 Kasım Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Al Fayha-Al Okhdood

07 Kasım 2025'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. Al Fayha, Al Okhdood ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak. Al Fayha, ligde 10. sırada yer alıyor. Al Okhdood ise 16. sırada bulunuyor. Bu maç her iki takım için kritik bir öneme sahip. İzleyiciler heyecan dolu anlar yaşayacak. Takımlar, galibiyet hedefliyor. Her iki taraf da puan kazanmaya çalışacak. Bu karşılaşma, ligdeki rekabeti artıracak. Futbolseverler bu maçı dikkatle takip edecek.

Al Fateh-Al Taawon

07 Kasım 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Saat 17:00'de Al Fateh, Al Taawon ile karşılaşacak. Al Fateh, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet almış. Toplamda 5 puana sahip. Bu durum, Al Fateh için zorlu bir sürecin habercisi.

Al Taawon ise ligde 2. sırada bulunuyor. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet elde etti. Topladığı puan sayısı 18. Bu performans, takımın formda olduğunu gösteriyor. Al Taawon, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Al Fateh ise kendini kanıtlamak zorunda. Maçın sonucu her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Al Najma-Al Hilal

Al Najma, 07 Kasım 2025 tarihinde Al Hilal ile karşılaşacak. Maç saati 20:30. Bu mücadele Suudi Arabistan Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Al Najma, ligde kötü bir başlangıç yaptı. Şu an 18. sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta galibiyet elde edemedi. Durum, Al Hilal için oldukça farklı. Al Hilal, 3. sırada bulunuyor. Bu süreçte 7 maç oynadı. 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 17 puan topladı. Maç, S Sport+ ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, rekabetçi bir mücadeleye tanık olacak. Herkes, bu maçı heyecanla bekliyor.

Twente-Telstar

07 Kasım Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Twente ile Telstar takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Dender-Zulte Waregem

07 Kasım Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Dender ile Zulte Waregem takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45