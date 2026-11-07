Bugün hangi maçlar var? 07 Kasım Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Eyüpspor-Kocaelispor

07 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Eyüpspor, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor, ligdeki 10 maçında yalnızca bir galibiyet aldı. Bu yüzden 18. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 10 maçta 5 galibiyet elde etti. Böylece 8. sırada konumlanmış durumda. Maç, beIN Sports kanalı aracılığıyla ekranlarda olacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takımın performansı dikkat çekiyor. İlgili taraftarlar, bu karşılaşmayı yakından takip edecekler.

Samsunspor-Tümosan Konyaspor

07 Kasım 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleştirilecek. Samsunspor, Tümosan Konyaspor ile oynayacak. Bu maç, Samsunspor açısından kritik bir öneme sahip. Takım, ligde 17. sırada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet elde etmiş durumda. Tümosan Konyaspor ise 15. sırada yer alıyor. Bu takım, ligde 2 galibiyetle mücadele ediyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım için de 3 puan oldukça değerli. Liderlik mücadelesinin yanı sıra, düşme hattından uzaklaşmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Göztepe-İstanbul Başakşehir

07 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Göztepe ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelecek. Göztepe, ligde 9. sırada yer alıyor. İstanbul Başakşehir ise 10. sıradadır. Maç beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada olacak. Bu maç, ligdeki rekabet açısından önemli bir yere sahip. İzleyiciler, keyifli bir karşılaşma izleme fırsatı bulacak.

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler

07 Kasım 2026. Saat 19:00. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Bu maç heyecanla bekleniyor. Galatasaray, 10 maçta 8 galibiyet aldı. Bu nedenle ligde 1. sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 10 maçta 7 galibiyet elde etti. Bu takım, 2. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli bir mücadele olacak.

Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor

Trendyol 1. Lig, 07 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Artı Değer Vanspor FK, Ekenler Beton Sivasspor ile mücadele edecek. İki takım da ligde 13 puana sahip. Kritik bir galibiyet için çaba gösterecekler. Bu karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. İzleyiciler için heyecan dolu anlar yaşanacak. Her iki takımın amacı ise ligdeki konumlarını güçlendirmek olacak. Taraftarlar, bu önemli maçı kaçırmak istemeyecek. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Bununla birlikte, oyuncuların performansları da dikkatle izlenecek.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK

07 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Manisa FK ile karşılaşacak. İki takım, puan durumu itibarıyla farklı konumlarda bulunuyor. Ankara Keçiörengücü, 20 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 13 puanla 16. sırada mücadele ediyor. Bu mücadele, takımlar açısından önemli bir anlama sahip. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyici, bu maçı dikkatle takip edebilir. Herkes, iki takımın performansını merakla bekliyor. Maç, heyecan dolu anlara sahne olabilir.

Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor

07 Kasım 2026 tarihinde saat 16:00'da bir maç gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Muğlaspor, ligde 9. sırada yer alıyor. Turka Esenler Erokspor ise 12. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, beIN Sports Haber ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak. Maçın sonucu merakla bekleniyor. Takımlar, galibiyet için ter dökecek. Ligdeki sıralamalar, dallarında önem taşıyor. Her iki takım da kritik bir mücadele verecek.

Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor

Orfa Yapı Pendikspor ile İstanbulspor 07 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00'da karşılaşacak. Maç, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. Orfa Yapı Pendikspor, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 13 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. İstanbulspor ise ligde 19. sırada bulunuyor. Takım, aynı sayıdaki maçlarda yalnızca 1 galibiyet alabildi. Ayrıca, 10 mağlubiyet ve 2 beraberliği bulunuyor. İstanbulspor'un puanı sadece 5. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak.

İki takım da bu mücadelede galibiyet peşinde olacak. Pendikspor, rakip karşısında avantaj sağlamak istiyor. İstanbulspor ise ligdeki durumunu kurtarmak için mücadele edecek. Canlı yayın üzerinden maçı takip etmek mümkün olacak. Taraftarlar, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takım için de kritik bir sınav söz konusu. Özellikle İstanbulspor, son sıralardan çıkmayı hedefliyor. Pendikspor ise daha iyi bir konumda kalmak istiyor. Maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Leeds United-Tottenham Hotspur

Leeds United ile Tottenham Hotspur, 07 Kasım 2026 tarihinde saat 15:30'da karşılaşacak. Bu mücadele, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Leeds United, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla toplamda 11 puan topladı. Tottenham Hotspur ise 9. sırada bulunuyor. Tottenham, 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu durum, toplamda 12 puan etmektedir. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 kanalıdır. İzleyiciler, bu karşılaşmayı bu kanalda takip edebilecek. Maç, heyecanlı bir çekişmeye sahne olacak. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. İzleyiciler, futbolseverlerin dikkatini çekmiş olan bu maçı kaçırmamalı.

Fulham-Newcastle United

07 Kasım 2026 tarihinde Fulham, Newcastle United ile karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Karşılaşma saati 18:00 olarak belirlendi. Fulham, ligde 15. sırada yer alıyor. Newcastle United ise 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. Bu mücadele, her iki takım için büyük önem taşıyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen ekipler, galibiyet için sahaya çıkacak. Taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Keyifli bir futbol atmosferi yaşanması bekleniyor.

Arsenal-Hull City

Arsenal, Hull City ile karşılaşacak. Maç, 07 Kasım 2026 tarihinde saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşma İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Arsenal, bu sezon ligde lider konumda. Elde ettikleri 9 maçta, 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile toplam 24 puan topladılar. Hull City ise 11. sırada yer alıyor. Takım, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile 11 puana sahip. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Arsenal'ın liderliği korumak için kazanması önemli. Hull City ise daha yukarılara tırmanmak istiyor. İki takım için çok kritik bir mücadele olacak.

Nottingham Forest-Manchester City

07 Kasım 2026 tarihi, spor severler için önemli bir gün olacak. Saat 20:30'da, Nottingham Forest ile Manchester City karşılaşacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Nottingham Forest, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, zor bir dönem geçiriyor. Manchester City ise 2. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu heyecan verici karşılaşmayı kaçırmamalı.

RB Leipzig-Augsburg

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. RB Leipzig, Augsburg ile oynayacak. Maç 07 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Başlama saati 17:30. RB Leipzig, 8 maçta 5 galibiyet aldı. Bu sonuçla ligde 4. sıraya yükseldi. Augsburg ise 8 maçta 2 galibiyet elde etti. Toplamda 9 puanla 11. sırada mücadele ediyor. Maç S Sport+ üzerinden yayınlanacak. İki takım da galibiyet arayacak. Seyirciler, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Paderborn 07-Eintracht Frankfurt

Almanya Bundesliga Ligi'nde heyecan devam ediyor. 07 Kasım 2026 tarihinde Paderborn 07 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maç, saat 17:30'da başlayacak.

Paderborn 07, ligde 15. sırada. Takım, 8 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Toplamda 9 puana sahip.

Eintracht Frankfurt ise 9. sırada. Bu takım, 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplam puanı 11.

Maçın yayıncısı S Sport+. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Borussia Dortmund-Elversberg

07 Kasım 2026'da, saat 17:30'da Borussia Dortmund ile Elversberg karşı karşıya gelecek. Bu Bundesliga maçı, iki takım için önemli. Borussia Dortmund, 18 puanla 2. sırada. Elversberg ise 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Mücadele, S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Taraftarlar, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Skorun ne olacağı merakla bekleniyor. Bu oyun, ligin gidişatını etkileyecek.