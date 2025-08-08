Bugün hangi maçlar var? 08 Ağustos Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gaziantep FK-Galatasaray

08 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig kapsamında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Her iki takım, ligdeki ilk maçlarına çıkacak. Sezonun başlangıcında önemli bir üç puanı hedefliyorlar. Bu maçın yayıncı kanalı beIN Sports olacak.

Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK

08 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30’da, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Eminevim Ümraniyespor, Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Lig sıralamasında Eminevim Ümraniyespor 19. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 13. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Birmingham City-Ipswich Town

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Birmingham City ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Cezayir-Güney Afrika

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Cezayir ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Gine-Uganda

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Gine ile Uganda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Fortuna Sittard ile Go Ahead Eagles takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Sint Truiden-Dender

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sint Truiden ile Dender takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Casa Pia-Sporting Lizbon

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Preussen Münster-Paderborn 07

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Preussen Münster ile Paderborn 07 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Nürnberg-SV Darmstadt 98

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Nürnberg ile SV Darmstadt 98 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Jeonbuk FC-Anyang

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeonbuk FC ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

FC Seoul-Daegu

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Daegu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Dalian Zhixing-Chengdu Rongcheng FC

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Zhixing ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Henan Songshan Longmen-Shenzhen Peng City

08 Ağustos Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00