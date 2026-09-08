Bugün hangi maçlar var? 08 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

AEK-LASK

08 Eylül 2026 tarihinde saat 19:45'te AEK ile LASK karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. AEK, ligdeki konumunu sürdürüyor. Takım, 1. sırada bulunuyor. LASK ise 15. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı tabii Spor kanalı olacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Tüm gözler, bu önemli maçta AEK ve LASK’ın performansında olacak.

Club Brugge-Aston Villa

08 Eylül 2026 tarihi, futbolseverler için önemli bir günü işaret ediyor. Saat 19:45'te, Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Club Brugge ile Aston Villa karşı karşıya gelecek.

Club Brugge, ligde 9. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 3. sırada. Bu maç, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, maç saatini heyecanla bekliyor.

Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, ekran başında bu mücadeleyi izleme fırsatı bulacak. İki takımın da hedefleri ve mücadele azmi dikkat çekiyor.

Borussia Dortmund-Villarreal

08 Eylül 2026 tarihinde, saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi karşılaşması gerçekleşecek. Borussia Dortmund, Villarreal ile mücadele edecek. Borussia Dortmund, şu an 8. sırada yer alıyor. Takım henüz maç oynamadı. Villarreal ise ligde 36. sırada bulunmaktadır. Bu önemli maç, tabii Spor kanalında yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takımın da performansı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nin bu aşaması her zaman büyük ilgi çeker.

Porto-Manchester City

Porto ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacak. Maç 08 Eylül 2026 tarihinde oynanacak. Başlama saati 22:00. Her iki takım da ligde henüz maç oynamadı. Bu nedenle sıralamada belirsiz bir konumda yer alıyorlar. Noktalar, galibiyetler veya mağlubiyetler açısından durumları bilinmiyor. Bu önemli karşılaşma, Spor kanalında yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor.

Lille-Real Betis

08 Eylül 2026 tarihinde, saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde iki takım mücadele edecek. Lille ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Lille, ligdeki durumuyla dikkat çekiyor. Şu an 17. sırada yer alıyor. Real Betis ise daha zor bir durumda. O takım, 26. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için oldukça önemli. Spor kanalı, bu önemli mücadeleyi canlı yayınlayacak. Taraftarlar heyecanla maçı bekliyor. Takımlar galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, futbolseverler için keyifli bir deneyim sunacak.

Real Madrid-Inter

08 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi çerçevesinde bir maç oynanacak. Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek. Geride kalan süreçte Real Madrid, ligde henüz bir maç oynamadı. Bu nedenle, puan sıralamasında 27. sırada yer alıyor. Inter ise aynı durumdadır. Onlar da puan sıralamasında 14. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın performansı, bu karşılaşmada belirleyici olacak. Maçın sonucu, iki ekip için büyük önem taşıyor.

Watford-Preston North End

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Southampton-Swansea City

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cardiff City-Stoke City

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Cardiff City ile Stoke City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Blackburn Rovers-Sheffield United

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Sheffield United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Wrexham-Burnley

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile Burnley takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bolton Wanderers-West Ham United

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bolton Wanderers ile West Ham United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Pagham-Ascot United

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Pagham ile Ascot United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Welling United-Faversham Town

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Welling United ile Faversham Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Portishead Town-Wimborne Town

08 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Portishead Town ile Wimborne Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45