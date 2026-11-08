Bugün hangi maçlar var? 08 Kasım Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK

08 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da bir futbol maçı yapılacak. Trendyol Süper Lig kapsamında, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, ligde 13. sırada yer alıyor. Erzurumspor FK ise 11. sırada bulunuyor. İki takım, ligde birbirleriyle mücadele edecek. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı ilgiyle takip edecek. İki ekipte galibiyet için mücadele edecek. Futbolseverler, keyifli bir karşılaşma izleme şansına sahip olacak.

Arca Çorum FK-Fenerbahçe

08 Kasım 2026 tarihinde saat 16:00'da Arca Çorum FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu maç, Trendyol Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri. Her iki takım ligde 9. ve 8. sıradalar. Puan açısından bu mücadele kritik bir öneme sahip. Maçın yayıncısı beIN Sports kanalı. Futbolseverler bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Bu mücadele, takımlar için büyük bir fırsat olacak. Taraftarlar, beklentilerini yüksek tutuyor. Maç atmosferi oldukça heyecanlı geçecektir.

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor

08 Kasım 2026 tarihinde, saat 18:30'da bir karşılaşma izleyeceğiz. Trendyol Süper Lig kapsamında, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile mücadele edecek. Şu an Corendon Alanyaspor, ligde 12. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 3. sırada yer almakta. Bu önemli maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için büyük bir heyecan var. Takımların performansları dikkat çekiyor. Herkes bu maçı merakla bekliyor. Spor tutkunları ekran başında olacak.

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç var. Beşiktaş, 08 Kasım 2026 tarihinde saat 21:00'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Beşiktaş, ligde 5. sırada yer alıyor. Takımın puanı 19. Gençlerbirliği ise 14. sırada bulunuyor. Onların puanı 11. Bu maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takımın performansı dikkat çekiyor. Beşiktaş, bu maçı kazanmak için mücadele edecek. Gençlerbirliği ise zorlu bir işin içinde. Defans ve hücum taktikleri belirleyici olacak. İzleyiciler heyecan dolu anlar yaşayacak. Herkes, Galatasaray derbisinin etkisini merak ediyor. Bu maç, ligdeki sıralamaları da etkileyebilir. Takımlar, 3 puan için ter dökecek.

Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

08 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç yapılacak. Bandırmaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki rekabetin boyutunu gözler önüne serecek. Bandırmaspor, ligde 14. sırada yer almakta. Rakibi Fatih Karagümrük ise 12. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. İki takım da sahada galip gelmek için mücadele edecek. Taraftarlar, kendilerine düşen desteği verecek. Bu nedenle, karşılaşma oldukça çekişmeli geçecek.

Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor

08 Kasım 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig mücadelesi oynanacak. Eminevim Ümraniyespor, Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak. Ev sahibi Ümraniyespor, ligde 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Kayserispor ise 2. sırada bulunuyor. Maçın yayıncıları beIN Sports 2 ve TRT Spor olacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşmayı bekliyor. Bu maça dair tüm gözler, iki takımın üzerinde olacak. Herkes, bu mücadelede performansı merakla takip edecek. Maçın sonucuna göre takımların ligdeki durumu değişebilir. Maçtaki rekabet, taraftarları da etkileyecek. Hayatın akışını değiştiren bir maç bizleri bekliyor.

Boluspor-Bodrum FK

08 Kasım 2026, saat 16:00'da önemli bir mücadele var. Trendyol 1. Lig kapsamında Boluspor, Bodrum FK ile karşılaşacak. Boluspor, ev sahibi olarak sahaya çıkacak. Takım, ligde 20. sırada yer alıyor. Konuk ekip Bodrum FK ise 8. sırada bulunuyor. Bu durum, maçın heyecanını artırıyor. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı heyecanla bekliyor. Takımlar, bu mücadelede galip gelmek için mücadele edecek. İki ekip de sahada iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Mardin 1969 Spor-Batman Petrolspor

08 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00’da Trendyol 1. Lig kapsamında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Mardin 1969 Spor, Batman Petrolspor ile sahada olacak. Mardin 1969 Spor, oynadığı 13 maçta 24 puan topladı. Bu başarıyla ligde 4. sırada yer alıyor. Batman Petrolspor ise 23 puanla 6. sırada bulunuyor. Takımlar arasındaki mücadele heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu çekişmeli maçı ekran başında takip edebilecek. Hem Mardin 1969 Spor hem de Batman Petrolspor, galibiyet için sahada mücadele edecek. Sonuçları merakla bekleniyor.

Ipswich Town-AFC Bournemouth

İngiltere Premier Ligi, 08 Kasım 2026 tarihinde önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 17:00'de Ipswich Town, AFC Bournemouth ile karşılaşacak. Ipswich Town, ligde 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Takım, 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar, Ipswich'in performansını gösteriyor.

Diğer tarafta AFC Bournemouth, 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Bournemouth, aynı sayıda maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Genelde dengeli bir oyun sergiliyorlar.

Maç, beIN Connect ve TOD kanallarından izlenebilecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki takımın da puan kazanmak için mücadele etmesi bekleniyor. Özellikle rekabetin yüksek olduğu bu ligde, her puan çok önemli. Maç öncesi taraftarlar merakla bekliyor.

Crystal Palace-Liverpool

08 Kasım 2026 tarihinde saat 17:00'de bir maç oynanacak. Bu maçta Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Crystal Palace, ligde 19. sırada bulunuyor. Liverpool ise 6. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma İngiltere Premier Ligi kapsamındadır. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Hayranlar, heyecanlı bir mücadele bekliyor. Takımlar, ligdeki durumlarını değiştirmek istiyor. Crystal Palace, galibiyet peşinde koşacak. Liverpool, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İki takımın performansları merakla takip ediliyor.

Brighton & Hove Albion-Brentford

08 Kasım 2026 tarihinde saat 17:00'de bir maç gerçekleşecek. Brighton & Hove Albion, Brentford ile karşı karşıya gelecek. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Brighton, ligde 3. sıradadır. Brentford ise 7. sıradadır. İki takım arasındaki bu karşılaşma önemli bir mücadele olacak. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu anları izlemek için ekran başına geçecek. Herkes, takımların performansını yakından takip edecek.

Sunderland-Chelsea

08 Kasım 2026 tarihi önemli bir gün olacak. Saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Sunderland, Chelsea'yi ağırlayacak. Sunderland, ligdeki 20. sırada yer alıyor. Geride kalan 9 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Chelsea ise 4. sırada bulunuyor. Takım, 9 maçta 5 galibiyetle iddialı bir konumda. Bu kritik karşılaşma, izleyicilere beIN Sports 4 kanalından naklen sunulacak. Maçın sonuçları, ligdeki rekabetin gidişatını etkileyebilir. Hem Sunderland hem de Chelsea için büyük önem taşıyor.

Manchester United-Aston Villa

08 Kasım 2026 tarihinde saat 19:30'da önemli bir maç olacak. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Manchester United, şu anda 18. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Bu durum, toplamda 7 puana sahip olmalarına neden oldu.

Aston Villa ise 12. sırada bulunuyor. Bu takım, 9 maçta 3 galibiyet almış durumda. Bu başarı ile 12 puana ulaştılar. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 kanalı olacak. Tüm futbolseverler, bu karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucu, takımların geleceği açısından kritik öneme sahip.

FC Köln-Bayer Leverkusen

Almanya Bundesliga Ligi'nde heyecan dolu bir maç gerçekleşecek. Tarih 08 Kasım 2026. Saat 17:30'da FC Köln, Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. FC Köln, 15. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 2 galibiyet aldı. Ayrıca, 3 mağlubiyet ve 3 de beraberlik elde etti. Toplamda 9 puanı bulunuyor.

Bayer Leverkusen ise 6. sırada kendine yer buldu. Takım, 8 maçta 4 galibiyet kazanmayı başardı. Mağlubiyet sayısı 3. Ayrıca, 1 beraberliği de bulunuyor. Bayer Leverkusen toplamda 13 puana ulaştı.

Bu önemli karşılaşma, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takımlar arasındaki mücadele heyecanla bekleniyor. Seyircilerin ve futbolseverlerin ilgisi büyük.

Freiburg-Union Berlin

Almanya Bundesliga Ligi’nde önemli bir mücadele var. 08 Kasım 2026 tarihinde saat 19:30'da başlayacak. Freiburg, 4. sırada yer alıyor. Bu sezon güçlü bir performans sergiliyor. Union Berlin ise, 16. sırada. Alt sıralarda mücadele ediyor. Bu, zorlu bir maç olacak. Freiburg, ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Union Berlin’in ise puan alması şart. Maç, S Sport+ kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu karşılaşmayı bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada olacak. Herkes, sonuçları merakla takip edecek.