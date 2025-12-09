Bugün hangi maçlar var? 09 Aralık Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Olympiakos

09 Aralık 2025 tarihinde, saat 18:30'da Şampiyonlar Ligi maçında Kairat Almaty ile Olympiakos karşılaşacak. Kairat Almaty, ligde 5 maçta 1 puan topladı. Bu sonuçla 35. sırada yer alıyor. Olympiakos ise 5 maçta 2 puan aldı. Onlar 33. sırada bulunuyorlar. Maç, Tabii Spor kanalından izlenebilecek. İzleyiciler, mücadelenin heyecanını canlı olarak takip edebilecek.

Bayern Münih-Sporting Lizbon

09 Aralık 2025 tarihinde saat 20:45'te Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Bu maç, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. Bayern Münih, ligde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla toplamda 12 puana ulaştı ve 3. sırada yer alıyor. Ayrıca, takım şimdiye kadar 15 gol atarken, 6 gol yedi.

Sporting Lizbon, 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 10 puan toplayarak 8. sırada bulunuyor. Bu süre zarfında 11 gol attı, 5 gol yedi. Maç, Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için bu karşılaşma oldukça önemli bir fırsat. Herkes, takımların performansını merakla bekliyor. Maç saati geldiğinde büyük bir heyecan yaşanacak.

Union St.Gilloise-Marsilya

09 Aralık 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Union St. Gilloise, Marsilya ile karşılaşacak. Bu maç saat 23:00'te başlayacak. Her iki takım da grupta 6 puana sahip. Union St. Gilloise 25. sırada, Marsilya ise 21. sırada yer alıyor. Şu an her iki ekip de 5 maçta oynadı. 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldılar. Bu önemli mücadele Spor kanalından yayınlanacak. İzleyicilerin ilgisi yüksek. Maçın sonucu, grup sıralamasını etkileyebilir. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak.

Barcelona-Eintracht Frankfurt

09 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir maç gerçekleşecek. Barcelona, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Barcelona, lig sıralamasında 18. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 7.

Eintracht Frankfurt ise 28. sırada yer alıyor. Onlar da 5 maçta yalnızca 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldılar. Bu sonuçlarla puanları 4. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İki takım için de önemli bir mücadele olacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Tottenham Hotspur-Slavia Prag

Tottenham Hotspur, 09 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. Tottenham, ligde 16. sırada yer almakta. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca, 2 beraberlik ile toplamda 8 puan topladı. Rakibi Slavia Prag ise 31. sırada bulunuyor. Henüz galibiyet elde edemedi. 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Şu an toplamda 3 puanda kalmış durumda. Bu önemli mücadele, tabii Spor tarafından yayınlanacak. İzleyiciler, maçı heyecanla bekliyor.

PSV Eindhoven-Atletico Madrid

09 Aralık 2025 tarihinde, saat 23:00’te PSV Eindhoven ile Atletico Madrid bir araya gelecek. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek. PSV Eindhoven, son 5 maçında 2 galibiyet elde etti. Ayrıca 1 mağlubiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor. Toplamda 8 puanla ligde 15. sırada yer alıyor. Atletico Madrid ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan topladı. Bu sonuçlarla 12. sıradadır. Maç, tabii ki Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele olacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

Atalanta-Chelsea

09 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te, Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Atalanta, Chelsea ile karşılaşacak. İki takım grupta 10 puana sahip. Atalanta, ligde 10. sırada yer alıyor. Chelsea ise 7. sırada bulunuyor. Bu zorlu maç, Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maçın heyecanı oldukça yüksek. İki takım da galibiyet peşinde. İzleyiciler, mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Atalanta ve Chelsea, güçlü oyunlarını sergileyecek.

Monaco-Galatasaray

09 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapılacak. Monaco, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon iki takımın performansları dikkat çekiyor. Monaco, ligde 23. sırada yer almakta. 5 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Takımın puanı ise 6. Galatasaray, 14. sırada konumlanıyor. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet aldı. Bu sayede toplamda 9 puana ulaştı. Bu önemli mücadele TRT 1 kanalından canlı yayımlanacak. Maç, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Herkes bu maçı merakla bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın heyecanı her zaman farklıdır. Başarılı olan takım, bir üst tura çıkma yolunda önemli bir adım atacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Inter-Liverpool

09 Aralık 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Saat 23:00'te Inter, Liverpool ile karşılaşacak. Bu maçta birçok kritik detay var. Inter, 4. sırada yer alıyor. Takım, gruptaki 5 maçından 4'ünü kazanmış. Toplamda 12 puan topladı. Liverpool ise 13. sırada bulunuyor. Liverpool, 5 maçta 3 galibiyet elde etti. Takımın puanı 9. Maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma, futbol severler için önemli bir mücadele olacak. İki ekip de galibiyet için sahada mücadele edecek. Tüm gözler bu maçta olacak.

Watford-Sheffield Wednesday

09 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Sheffield Wednesday takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Preston North End-Coventry City

09 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Coventry City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Southampton-West Bromwich Albion

09 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Swansea City-Portsmouth

09 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Swansea City ile Portsmouth takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sheffield United-Norwich City

09 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Norwich City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Charlton Athletic-Middlesbrough

09 Aralık Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45