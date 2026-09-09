Bugün hangi maçlar var? 09 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Barcelona-Feyenoord

09 Eylül 2026 tarihinde saat 19:45'te Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. Barcelona, ligde 9. sırada bulunuyor. Feyenoord ise 14. sırada yer alıyor.

Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için önemli bir mücadele olacak. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Hem Barcelona hem de Feyenoord, puan kazanmak istiyor.

Vfb Stuttgart-Viking

09 Eylül 2026 tarihi, sporseverler için önemli bir gün. Saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Vfb Stuttgart ile Viking takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takım, ligdeki sıralamalarında henüz maç oynamadı. Bu nedenle henüz herhangi bir puan veya galibiyet elde edemediler. Maç, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Takımların performansları merakla izlenecek. Bu maç, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Takımlar birbirine iyi bir mücadele sunacak.

Liverpool-Atletico Madrid

09 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Liverpool ile Atletico Madrid karşılaşacak. Liverpool, mağlubiyet aldığı için ligde 17. sırada. Takım henüz maç oynamadı. Atletico Madrid ise 8. sırada yer alıyor. Bu takım kazandı ve iyi bir performans sergiliyor. Maç, Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Heyecan dolu bir maç bekleniyor.

Paris St Germain-Slovan Bratislava

09 Eylül 2026'da saat 22:00'de önemli bir maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava karşılaşacak. Paris Saint-Germain, ligde 20. sırada yer alıyor. Slovan Bratislava ise 27. sıradadır. Bu mücadele heyecan dolu geçecek. Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmaya kilitlenecek. İki takım da galibiyet için savaşacak. Şampiyonlar Ligi, her zaman büyük sürprizlere sahne olabiliyor. Herkes bu maçı merakla bekliyor. Sonuçlar, takımların geleceği için belirleyici olacak.

Sporting Lizbon-Galatasaray

09 Eylül 2026, saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Sporting Lizbon, Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takım da sezonun başında. Bu nedenle ligdeki konumları yeni. Sporting Lizbon 28. sırada. Galatasaray ise 15. sırada. Bu önemli karşılaşma TRT 1 kanalında yayınlanacak. Taraftarlar heyecanla maçı bekliyor. Maç sonucunun iki takım için de önemi büyük.

Napoli-Arsenal

09 Eylül 2026’da, saat 22:00’de Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Napoli, Arsenal ile karşılaşacak. Napoli, ligde 19. sırada yer alıyor. Arsenal ise 7. sırada bulunmakta. Maç, tabii Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı ekran başında takip edebilir. İki takımın mücadelesi, heyecan dolu geçecek. Sıralamalardaki fark, maç sonucunu etkileyebilir. Napoli’nin durumu zor gözüküyor. Arsenal, rakibi karşısında avantajlı konumda. Bu bekleyiş, futbolseverleri oldukça heyecanlandırıyor. Maçın sonucunu görmek için sabırsızlanıyoruz.

Derby County-West Bromwich Albion

09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Derby County ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Norwich City-Birmingham City

09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile Birmingham City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Charlton Athletic-Queens Park Rangers

09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Whyteleafe-Crowborough Athletic

09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Whyteleafe ile Crowborough Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bishop Auckland-Emley

09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Bishop Auckland ile Emley takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Exmouth Town-Banbury United

09 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Exmouth Town ile Banbury United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Al Kholood-Al Shabab

09 Eylül 2026'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Al Kholood ile Al Shabab karşılaşacak. Maç saat 18:00'de başlayacak.

Al Kholood, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Al Kholood bu süreçte 9 puan topladı. Takım, rakiplerine 10 gol atmayı başardı. Ancak savunmada 7 gol yedi.

Diğer tarafta, Al Shabab ligde 15. sırada bulunuyor. Bu ekip, 5 maçta galibiyet elde edemedi. Al Shabab 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Topladığı puan sayısı ise yalnızca 3.

Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi yok. Taraftarlar, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Al Fateh-Al Draih

09 Eylül 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Fateh ile Al Draih karşı karşıya gelecek. Al Fateh, ligin 16. sırasında yer alıyor. Takım, yalnızca 3 puan toplayabildi. Galibiyet elde edememesi büyük bir sorun. Diğer yandan, Al Draih 10. sırada bulunuyor. Şu an 7 puanla mücadele ediyor. Takımın 2 galibiyeti mevcut. Bu maç, futbolseverlerin dikkatini çekecek. Herkes, sonucu merakla bekleyecek. Maç sonunda takımlar için önemli gelişmeler yaşanabilir.

Al Nassr-Abha

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. 09 Eylül 2026 tarihinde Al Nassr ile Abha karşı karşıya gelecek. Oyun saat 21:00'de başlayacak. Al Nassr, 4. sırada yer alıyor. Abha ise 18. sırada bulunuyor. Bu maç, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Karşılaşma, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor.

Al Nassr, güçlü bir kadroya sahip. Ancak Abha, ligde zorlu bir mücadele veriyor. Her iki takım da galibiyet arayacak. Futbolseverler, bu keyif verici karşılaşmayı kaçırmamalı. Maç, her iki ekip için de büyük önem taşıyor. Al Nassr'ın hedefi, ligdeki konumunu güçlendirmek. Abha ise düşme hattından kurtulmak istiyor. Bu sebeple, karşılaşma büyük bir heyecan vaat ediyor.