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Bugün hangi maçlar var? 09 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 09 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 09 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Plymouth Parkway-Berkhamsted FC

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Plymouth Parkway ile Berkhamsted FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Sabadell-Real Sociedad B

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Sabadell ile Real Sociedad B takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Las Palmas-Eldense

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Las Palmas ile Eldense takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Kristiansund BK-Valerenga

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Valerenga takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Iberia 1999-FC Gagra

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Iberia 1999 ile FC Gagra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Chernomorets Burgas-Yantra

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Chernomorets Burgas ile Yantra takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

CSKA Sofya II-Rilski Sportist

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan CSKA Sofya II ile Rilski Sportist takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Etar-Montana

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Etar ile Montana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Fratria-Sportist Svoge

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Fratria ile Sportist Svoge takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Zakynthos APS-Niki Volos

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Zakynthos APS ile Niki Volos takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Tatran Liptovsky Mikulas-MFK Bytca

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tatran Liptovsky Mikulas ile MFK Bytca takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Napredak-FK Bor

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Napredak ile FK Bor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Javor Ivanjica-FK TSC Backa Topola

09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Javor Ivanjica ile FK TSC Backa Topola takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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