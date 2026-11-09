Bugün hangi maçlar var? 09 Kasım Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Plymouth Parkway-Berkhamsted FC
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Plymouth Parkway ile Berkhamsted FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Sabadell-Real Sociedad B
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Sabadell ile Real Sociedad B takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Las Palmas-Eldense
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Las Palmas ile Eldense takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Kristiansund BK-Valerenga
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Valerenga takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Iberia 1999-FC Gagra
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Iberia 1999 ile FC Gagra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Chernomorets Burgas-Yantra
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Chernomorets Burgas ile Yantra takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
CSKA Sofya II-Rilski Sportist
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan CSKA Sofya II ile Rilski Sportist takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Etar-Montana
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Etar ile Montana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Fratria-Sportist Svoge
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Fratria ile Sportist Svoge takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Zakynthos APS-Niki Volos
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Zakynthos APS ile Niki Volos takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Tatran Liptovsky Mikulas-MFK Bytca
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tatran Liptovsky Mikulas ile MFK Bytca takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Napredak-FK Bor
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Napredak ile FK Bor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Javor Ivanjica-FK TSC Backa Topola
09 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Javor Ivanjica ile FK TSC Backa Topola takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum