Bugün hangi maçlar var? 09 Mart Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

ikas Eyüpspor-Kocaelispor

09 Mart 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile Kocaelispor karşılaşacak. Ev sahibi ikas Eyüpspor, ligde 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Kocaelispor ise 9. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu olacak. Maç, beIN Sports kanalından izlenebilecek. Futbol tutkunları, bu önemli mücadeleyi kaçırmamalı. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Eyüpspor, düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Kocaelispor ise Play-Off yolunda ilerlemek için mücadele edecek. Bu, kritik bir maç olarak öne çıkıyor. İzleyiciler, karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip edecek.

Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği

09 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleştirilecek. Corendon Alanyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki sıralamaları oldukça benzer durumda. Alanyaspor 11. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 12. sırada bulunuyor. Bu maç, takımlar açısından büyük bir önem taşıyor. Seyirciler, maçın heyecanını beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izleyebilecek. Maçın sonucu, iki takımın kaderini etkileyebilir. Taraftarlar, bu maça büyük bir ilgi gösterecektir. Herkes, karşılaşmayı dört gözle bekliyor.

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor

09 Mart 2026 tarihinde, saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Zecorner Kayserispor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor, ligde 17. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 3. sırada bulunuyor. Bu maçı beIN Sports kanalı canlı olarak yayınlayacak. Takımların hedefleri farklı. Kayserispor, ligde kalmak için mücadele ediyor. Trabzonspor, şampiyonluk yarışı veriyor. Maçın sonuçları her iki takım için de önemli. Ancak, her karşılaşma sürprizlere açıktır. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Lazio-Sassuolo

09 Mart 2026 tarihinde saat 22:45’te Lazio, Sassuolo ile mücadele edecek. Bu karşılaşma İtalya Serie A Ligi’nde gerçekleşecek. Lazio, ligde 11. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 27 maçı geride bıraktı. Topladığı puan 34. Sassuolo ise 9. sırada. Onlar da 27 maçta 38 puan elde etti. Maç iki farklı kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Yayın yapan kanallar Tivibu Spor ve S Sport 2. Takımlar arasındaki bu mücadele heyecan dolu geçecek. İzleyiciler, önemli anlara tanıklık edecek.

Espanyol-Real Oviedo

9 Mart 2026 saat 23:00'te İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Ev sahibi takım Espanyol, Real Oviedo ile karşılaşacak. Espanyol ligde 7. sırada yer alıyor. Bu sezon daha iyi bir performans gösterdi. Misafir takım Real Oviedo ise 20. sırada bulunuyor. Real Oviedo zorlu bir dönem geçiriyor. Bu maç S Sport kanalından yayınlanacak. Spor severler, karşılaşmayı izlemek için heyecan içinde bekliyor. İki takım arasındaki mücadele, önemli bir karşılaşma olacak.

West Ham United-Brentford

09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan West Ham United ile Brentford takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Tondela-Rio Ave

09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Tondela ile Rio Ave takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

USL Dunkerque-Reims

09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan USL Dunkerque ile Reims takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Almeria-Cultural Leonesa

09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Cultural Leonesa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Lokomotiv Moskova-FK Akhmat Grozny

09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiv Moskova ile FK Akhmat Grozny takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Spartak Moskova-Akron Togliatti

09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Spartak Moskova ile Akron Togliatti takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Panetolikos-Kifisia

09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Panetolikos ile Kifisia takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FK Podgorica-Iskra Danilovgrad

09 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Podgorica ile Iskra Danilovgrad takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00