Ozan Kabak'tan yürek burkan sakatlık ve ayrılık itirafları! "Galatasaray beni ben yaptı, Liverpool dünyaya tanıttı!"

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçmişte formasını giydiği iki dev kulüp olan Galatasaray ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki randevusu öncesi The Athletic'e samimi açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecinden kariyerinin dönüm noktalarına kadar birçok konuya değinen milli stoper, her iki kulübün de hayatındaki yerinin bambaşka olduğunu vurguladı.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR ANDI"

The Athletic'e konuşan Milli futbolcumuz Ozan Kabak: “Liverpool'da kısa bir süre kalmış olsam da, iyi bir bağ kurduk. Sokaklarda ve antrenman sahasının dışında yürürken, onların desteğini hissettim. Bence onlar gerçekten çok özel insanlar. Ama garip bir dönemdi. 20 yaşında, çok genç bir yaşta başka bir ülkeye transfer olmuştum ve üzerimde büyük bir baskı vardı. Liverpool da pek iyi gitmiyordu.

Klopp, bana Liverpool'un bonservisimi almayacağını söyledi. Gerçekten üzücü bir andı. Mümkün olan en kısa sürede oynadım. İmzayı attıktan üç gün sonra kadroda yer aldım (Manchester City ile oynanan Premier Lig maçında) ve altı gün sonra da (Leicester ile oynanan maçta) oynadım. Başka bir ülkeden gelen genç bir stoper için bu kolay bir şey değil ve her büyük kulübün yapmayı seçeceği bir şey de değil. Liverpool'da daha uzun süre kalabilseydim, tüm potansiyelimi gösterebilirdim, ama bu büyük kulüpte oynayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

"GALATASARAY - LIVERPOOL; İLGİNÇ"

“Galatasaray beni bugün olduğum kişi yaptı ve Liverpool beni dünyaca ünlü bir oyuncu yaptı. İlginç bir maç olacak ve Galatasaray, ev sahibi avantajı ve taraftarlarıyla olan güçlü bağı dışında, bir takım olarak çok daha fazlasını sunuyor.”

"KÜRK MANTOLU MADONNA; EN SEVDİĞİM"

"Kendime karşı çok dürüst olmak zorundaydım çünkü işler yolunda gitmediğinde, sorular sormaya başlıyorsunuz. Bir daha sahalara dönebilecek miyim diye merak ediyordum. Acı çekmeden yürüyemiyordum bile, bu yüzden bir süre için en üst düzeyde profesyonel olarak tekrar oynayabileceğim hiç gerçekçi gelmiyordu.

Rehabilitasyon sürecimde 20 ila 30 kitap okudum. Kürk Mantolu Madonna en sevdiğim kitap oldu. Bu kitap bana ilham verdi ve başka bakış açılarını anlamamı sağladı. Kitap bana sahip olduklarımı takdir etmeyi ve bunlardan keyif almamı öğretti."

"MİLLİ MAÇ SIRASINDA HASTANEDE AĞLADIM"

"Şanssızdım. Sakatlıklar zordu, çok zordu. Korkunçtu ve kabullenmesi zordu. İyi bir sezon geçirmiştim ve benim için çok özel olan Almanya'da Euro 2024'te oynamak üzereydim, bu benim için büyük bir hayaldi. Gürcistan maçını hastane odasında izledim. Türkiye, benim diz ameliyatımın olduğu gün ilk grup maçını oynadı. Ameliyattan çıktığımda, hala ilaçların etkisi altındaydım ve kendimi iyi hissetmiyordum. Ailem ve menajerlerimle birlikte bir odadaydım. Maçı televizyonda izlediğimde ağlamaya başladım. Gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten çok zor bir dönemdi."