SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ozan Kabak'tan yürek burkan sakatlık ve ayrılık itirafları! "Galatasaray beni ben yaptı, Liverpool dünyaya tanıttı!"

Avrupa futbolunun zirvesindeki iki eski takımı Galatasaray ve Liverpool'un eşleşmesini değerlendiren Ozan Kabak, kariyerindeki zorlu dönemeçleri anlattı. Liverpool'dan ayrılış sürecindeki üzüntüsünü gizlemeyen genç savunmacı, Euro 2024'ü kaçırdığı sakatlık döneminde hastane odasında döktüğü gözyaşlarını ilk kez paylaştı.

Ozan Kabak'tan yürek burkan sakatlık ve ayrılık itirafları! "Galatasaray beni ben yaptı, Liverpool dünyaya tanıttı!"
Burak Kavuncu
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçmişte formasını giydiği iki dev kulüp olan Galatasaray ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki randevusu öncesi The Athletic'e samimi açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecinden kariyerinin dönüm noktalarına kadar birçok konuya değinen milli stoper, her iki kulübün de hayatındaki yerinin bambaşka olduğunu vurguladı.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR ANDI"

Ozan Kabak tan yürek burkan sakatlık ve ayrılık itirafları! "Galatasaray beni ben yaptı, Liverpool dünyaya tanıttı!" 1

The Athletic'e konuşan Milli futbolcumuz Ozan Kabak: “Liverpool'da kısa bir süre kalmış olsam da, iyi bir bağ kurduk. Sokaklarda ve antrenman sahasının dışında yürürken, onların desteğini hissettim. Bence onlar gerçekten çok özel insanlar. Ama garip bir dönemdi. 20 yaşında, çok genç bir yaşta başka bir ülkeye transfer olmuştum ve üzerimde büyük bir baskı vardı. Liverpool da pek iyi gitmiyordu.

Klopp, bana Liverpool'un bonservisimi almayacağını söyledi. Gerçekten üzücü bir andı. Mümkün olan en kısa sürede oynadım. İmzayı attıktan üç gün sonra kadroda yer aldım (Manchester City ile oynanan Premier Lig maçında) ve altı gün sonra da (Leicester ile oynanan maçta) oynadım. Başka bir ülkeden gelen genç bir stoper için bu kolay bir şey değil ve her büyük kulübün yapmayı seçeceği bir şey de değil. Liverpool'da daha uzun süre kalabilseydim, tüm potansiyelimi gösterebilirdim, ama bu büyük kulüpte oynayabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

"GALATASARAY - LIVERPOOL; İLGİNÇ"

Ozan Kabak tan yürek burkan sakatlık ve ayrılık itirafları! "Galatasaray beni ben yaptı, Liverpool dünyaya tanıttı!" 2

“Galatasaray beni bugün olduğum kişi yaptı ve Liverpool beni dünyaca ünlü bir oyuncu yaptı. İlginç bir maç olacak ve Galatasaray, ev sahibi avantajı ve taraftarlarıyla olan güçlü bağı dışında, bir takım olarak çok daha fazlasını sunuyor.”

"KÜRK MANTOLU MADONNA; EN SEVDİĞİM"

Ozan Kabak tan yürek burkan sakatlık ve ayrılık itirafları! "Galatasaray beni ben yaptı, Liverpool dünyaya tanıttı!" 3

"Kendime karşı çok dürüst olmak zorundaydım çünkü işler yolunda gitmediğinde, sorular sormaya başlıyorsunuz. Bir daha sahalara dönebilecek miyim diye merak ediyordum. Acı çekmeden yürüyemiyordum bile, bu yüzden bir süre için en üst düzeyde profesyonel olarak tekrar oynayabileceğim hiç gerçekçi gelmiyordu.

Rehabilitasyon sürecimde 20 ila 30 kitap okudum. Kürk Mantolu Madonna en sevdiğim kitap oldu. Bu kitap bana ilham verdi ve başka bakış açılarını anlamamı sağladı. Kitap bana sahip olduklarımı takdir etmeyi ve bunlardan keyif almamı öğretti."

"MİLLİ MAÇ SIRASINDA HASTANEDE AĞLADIM"

Ozan Kabak tan yürek burkan sakatlık ve ayrılık itirafları! "Galatasaray beni ben yaptı, Liverpool dünyaya tanıttı!" 4

"Şanssızdım. Sakatlıklar zordu, çok zordu. Korkunçtu ve kabullenmesi zordu. İyi bir sezon geçirmiştim ve benim için çok özel olan Almanya'da Euro 2024'te oynamak üzereydim, bu benim için büyük bir hayaldi. Gürcistan maçını hastane odasında izledim. Türkiye, benim diz ameliyatımın olduğu gün ilk grup maçını oynadı. Ameliyattan çıktığımda, hala ilaçların etkisi altındaydım ve kendimi iyi hissetmiyordum. Ailem ve menajerlerimle birlikte bir odadaydım. Maçı televizyonda izlediğimde ağlamaya başladım. Gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten çok zor bir dönemdi."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eyvah Osimhen! Liverpool maçı öncesi büyük tehlikeEyvah Osimhen! Liverpool maçı öncesi büyük tehlike
Xavi'den sansasyonel açıklama! Messi'yi Barça'da istemediXavi'den sansasyonel açıklama! Messi'yi Barça'da istemedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Türkiye Ozan Kabak galatasaray milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.