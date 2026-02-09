Bugün hangi maçlar var? 09 Şubat Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor

09 Şubat 2026 tarihinde saat 17:00'de, Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Zecorner Kayserispor, Kocaelispor ile yüzleşecek. Zecorner Kayserispor, şu ana kadar 20 maç oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet aldı. Topladığı puan ise 15. Bu sonuçla 17. sırada bulunuyor. Kocaelispor ise daha iyi bir konumda. Şu an 9. sırada yer alıyor. Topladığı puan sayısı ise 24. Bu maç beIN Sports kanalında yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği

09 Şubat 2026'da saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Fenerbahçe, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Fenerbahçe, ligdeki 20 maçında 13 galibiyet aldı. Ayrıca, 7 beraberlik elde etti. Henüz mağlubiyeti yok. Takım, 46 puanla 2. sıradadır. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 20 maçta 6 galibiyet aldı. Bunun yanında, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Takım, 22 puanla 11. sırada yer almakta. Bu önemli maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports olacak. Takımlar arasındaki bu mücadele büyük bir heyecan yaratacak. Her iki takımın da kendi hedefleri için sahada mücadele etmesi bekleniyor. Fenerbahçe, liderlik yarışında önemli bir avantaj sağlamaya çalışacak. Gençlerbirliği ise orta sıralarda kalmayı hedefleyecek. Maçın sonucunun her iki takım için de etkisi olacak. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma izlenecek.

Gaziantep FK-Kasımpaşa

09 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, ligde 8. sıradadır. Kasımpaşa ise 16. sırada mücadele ediyor. Bu karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. İki ekip arasındaki bu mücadele, heyecan dolu geçecektir. İzleyiciler, maçta neler olacağını merakla bekliyor. Takımların performansları, puan durumunu etkileyecek. Taraftarlar, galibiyet için takımlarına destek verecek. Maçın sonucunda, ligdeki sıralamaların nasıl değişeceği önemli olacak.

Sakaryaspor-Erzurumspor FK

09 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Sakaryaspor ve Erzurumspor FK arasında oynanacak maç dikkat çekiyor. Sakaryaspor, ligdeki 18. sırada yer alıyor. Takım, 23 maçta 6 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Şu anda toplamda 23 puanda bulunuyor.

Diğer taraftan Erzurumspor FK, 3. sırada. Takım 23 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Erzurumspor, toplamda 45 puan topladı. Bu durum, takımın ligdeki durumunu güçlendiriyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, iki takımdan birinin ligdeki kaderini etkileyecek bu mücadeleyi takip edebilir.

Atalanta-Cremonese

09 Şubat 2026 tarihinde saat 20:30'da bir maç olacak. İtalya Serie A Ligi'nde Atalanta ile Cremonese karşılaşacak. Atalanta, ligde 7. sırada. Cremonese ise 16. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı S Sport 2 ve Tivibu Spor kanalları. İzleyiciler, bu maçı bu kanallardan takip edebilir. Heyecan dolu bir karşılaşma bekleniyor. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Atalanta'nın hedefleri yüksek. Cremonese ise ligde kalmayı amaçlıyor.

Roma-Cagliari

09 Şubat 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi’nde Roma, Cagliari'yi konuk edecek. Roma, ligde 5. sırada bulunuyor. Takım, 23 maçta 14 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladıkları puan 43. Cagliari ise daha farklı bir durumda. Takım, 12. sırada yer alıyor. 23 maçta 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Cagliari'nin puanı ise 28. Maçın yayıncılığı Tivibu Spor ile S Sport 2 kanallarından yapılacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilecek.

Villarreal-Espanyol

09 Şubat 2026 tarihinde La Liga maçında Villarreal ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Maç saat 23:00'te başlayacak. Villarreal, ligdeki 21 maçında 42 puan topladı. Bu, onun ligde 4. sırada yer almasını sağlıyor. Espanyol ise 22 maçta 34 puan elde etti. Bu, onların 6. sırada bulunmalarına yol açtı. Maç S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da bu mücadelede galibiyet peşinde koşacak.

Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928

09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Beykoz Anadoluspor ile Bucaspor 1928 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK

09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Karacabey Belediyespor ile Adana 01 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Güzide Gebze SK

09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Aliağa Futbol-Somaspor

09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile Somaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Adanaspor ile Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Sheffield United-Middlesbrough

09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Famalicao-AVS

09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Famalicao ile AVS takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Porto-Sporting Lizbon

09 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Porto ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45