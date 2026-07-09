Bugün hangi maçlar var? 09 Temmuz Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fransa-Fas

09 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fransa ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Atletic Club Escaldes-Mornar Bar

Maç programında önemli bir karşılaşma var. 09 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında Atletic Club Escaldes, Mornar Bar ile oynayacak. Her iki takımın ligdeki durumu, önemli bir analiz gerektiriyor. Bu karşılaşmanın her iki taraf için büyük bir önemi bulunuyor. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz kesinleşmedi. Taraftarlar, bu maç için heyecanlı. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Herkes, sonucun ne olacağını merak ediyor. Bu karşılaşma, beklenen bir maç. İki takım arasındaki rekabet, her zaman dikkat çekmiştir.

FK Liepaja-FK Decic Tuzi

09 Temmuz 2026'da saat 19:00’da UEFA Konferans Ligi karşılaşması gerçekleşecek. FK Liepaja, FK Decic Tuzi ile mücadele edecek. İki takımın ligdeki durumu belirsiz. Ancak, bu karşılaşma her iki ekip için çok önemli. Maçın yayıncısı hakkında henüz bilgi yok. Şu an için bu konu netleşmedi. Herkes maçı merakla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada olacak. Bu zorlu mücadelede taraflar en iyi performanslarını sergileyecek. Maç öncesinde heyecan dorukta. Herkes bu karşılaşmaya kilitlendi.

Nomme Kalju FC-Linfield

09 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi çerçevesinde bir karşılaşma gerçekleşecek. Nomme Kalju FC ile Linfield takımları birbirleriyle mücadele edecek. Bu maç kıyasıya bir çekişmeye sahne olacak. Takımların ligdeki durumları önemli bir konu. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar bu durumu merakla bekliyor. Herkes, bu karşılaşmanın sonucunun ne olacağını heyecanla düşünüyor.

Dila Gori-SS Virtus

09 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşecek. Dila Gori, SS Virtus ile mücadele edecek. Dila Gori, grup aşamasında önemli bir pozisyonda. İçinde bulundukları durum, bu mücadeleyi kritik hale getiriyor. SS Virtus’un durumu ise ligdeki rekabet açısından büyük bir öneme sahip. Maçın yayıncı bilgisi henüz belli değil. Seyirciler ve takımlar, bu maçı merakla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak. Bu, futbolseverler için önemli bir etkinlik olacak. Maç öncesi heyecan tüm takım ve taraftarlar arasında hissediliyor.

Alashkert-Yelimay Semey

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Alashkert, Yelimay Semey ile karşılaşacak. Her iki takım, ligdeki konumlarıyla dikkat çekiyor. Taraftarlar, bu önemli maç için heyecan duyuyor. Karşılaşma, oldukça merakla bekleniyor. Maçın yayıncısı hakkında kesin bir bilgi mevcut değil. Bu durum, taraftarların beklentilerini etkilemiş durumda. Herkes, karşılaşmanın nasıl geçeceğini merak ediyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın heyecanı, sahada yükselecek. Tüm gözler, bu karşılaşmada olacak.

FC Hegelmann-Paide Linnameeskond

09 Temmuz 2026 tarihinde önemli bir maç oynanacak. Saat 19:00’da FC Hegelmann ile Paide Linnameeskond karşılaşacak. Bu maç, UEFA Konferans Ligi çerçevesinde gerçekleşecek. FC Hegelmann, grup sıralamasında önemli bir konuma sahip. Paide Linnameeskond ise ligdeki durumunu takip ediyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın yayıncısı ise henüz açıklanmadı. Taraftarlar, bu karşılaşmayı dört gözle bekliyor. Takımlar, bu önemli mücadelede tüm güçlerini gösterecek. Maçın sonucu merakla bekleniyor.

Bohemians-St Joseph's

09 Temmuz 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde Bohemians ile St Joseph's karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. İki takımın ligdeki performansı dikkat çekiyor. Bu durum, futbolseverlere keyifli bir deneyim sunacak. Müsabakanın heyecanı oldukça yüksek. Ancak maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmuyor. İzleyicilerin merakı devam ediyor. Herkes karşılaşmayı bekliyor. Bu önemli müsabaka, takımların son durumunu gözler önüne serecek. Futbol tutkunları için unutulmaz anlar yaşanacak.

Marsaxlokk FC-Pyunik

09 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Marsaxlokk FC, Pyunik ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Her iki takım ligdeki konumlarını etkileyebilir. Maç hakkındaki yayıncının bilgisi henüz netleşmemiştir. Bu durum, futbolseverler için belirsizlik yaratıyor. İzleyiciler, hangi kanaldan maçı izleyebileceklerini merak ediyor. Mücadele, futbol tutkunları için heyecanla bekleniyor. Herkes, takımların performansını görmek için sabırsızlanıyor. Rakip takımların mücadele gücü, izleyicileri heyecanlandırıyor.

Dinamo Minsk-FK Sileks

09 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Minsk ile FK Sileks karşılaşacak. Bu maç, her iki ekip için çok önemli. UEFA arenasında ilerlemek için büyük bir fırsat sunuyor. Dinamo Minsk, sahasında avantaj istemekte. Lig konumunu güçlendirmek istiyor. FK Sileks ise zorlu bir rakiple mücadele edecek. Galibiyet arayacaklar. Maçın yayıncısı hakkında bilgi mevcut değil. Bu durum, taraftarlar açısından merak uyandırıyor. Takımlar, bu kritik maçta en iyi performanslarını sergilemeye çalışacak. Her iki ekibin de hedefleri net. Başarı, her iki takım için de önemli bir adım olacaktır.

Velez-Milsami Orhei

09 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Velez ile Milsami Orhei karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma ligdeki önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Velez, ligdeki performansı ile dikkat çekiyor. Milsami Orhei ise sürpriz sonuçlarla kendini gösteriyor. Maç, heyecan verici bir atmosfer sunacak. Yayın ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Taraftarlar, maç için sabırsızlanıyor. Gözler, iki takımın performansında olacak. Bu mücadele, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

US Mondorf-Dinamo Tiflis

09 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi mücadelesi oynanacak. Saat 20:15'te US Mondorf ile Dinamo Tiflis karşı karşıya gelecek. Her iki takım bu önemli maçta mücadele edecek. Bu mücadele, ligdeki performansları açısından belirleyici olacak. Maçın yayın kanalı henüz belli olmadı. İzleyiciler, bilgiyi bekliyor. Takımlar, galibiyet için savaşacak. Bu karşılaşma, her iki ekip için büyük önem taşıyor. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor. Sonuç, ligdeki sıralamayı etkileyebilir.

Europa FC-Shkendija

9 Temmuz 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Maç, Europa FC ile Shkendija arasında gerçekleşecek. Başlama saati 20:30 olarak belirlendi. Her iki takım, turnuvada ilerlemek için kritik bir mücadele verecek. Bu maç, takımların ligdeki mevcut durumlarıyla oldukça önemli hale gelecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Unutulmaz anlar yaşanması muhtemel.

Caernarfon Town-Tallinna FCI Levadia

09 Temmuz 2026 tarihinde, UEFA Konferans Ligi kapsamında Caernarfon Town ile Tallinna FCI Levadia karşılaşacak. Maç saat 20:30'da başlayacak. Caernarfon Town, ligdeki durumunu belirlemek için mücadele edecek. Playoff hedeflerini gerçekleştirmek istiyorlar. Tallinna FCI Levadia ise Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek için sahada olacak. Bu nedenle, iki ekip de galibiyet için tüm güçlerini ortaya koyacak. Maçın yayınına dair bilgi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, bu karşılaşma heyecan dolu geçecek. Herkes, bu mücadeleyi takip etmek için sabırsızlanıyor.

Vllaznia-Malisheva

09 Temmuz 2026'da saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Vllaznia, Malisheva ile karşılaşacak. Her iki takım da ligdeki durumlarıyla dikkat çekiyor. Bu, büyük bir rekabet ortamı oluşturacak. Takımların performansları maç öncesi oldukça merak ediliyor. Taraftarlar, heyecanla bu maçı bekliyor. Maçın yayınıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, izleyicilerin heyecanını artırıyor. Maçın sonucuyla ilgili tahminler yapılmaya başlandı. İki takımın da galibiyet hedefi var. Herkes, bu mücadelede nelerin olacağını merak ediyor.