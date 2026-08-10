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Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Pendikspor-Batman Petrolspor

10 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Bu mücadele Trendyol 1. Lig kapsamında olacak. Pendikspor, ligin 13. sırasında yer alıyor. Rakibi Batman Petrolspor ise 12. sırada bulunuyor. Her iki takım da sezona galibiyetle başlama hedefinde. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Sezonun başlangıcı, taraftarlar için heyecan verici olacak. İki takım da galibiyet almak için mücadele edecek. Bu karşılaşma, kritik bir maç olarak dikkat çekiyor. Takımlar, hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapacak.

Santa Clara-Nacional Madeira

10 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Santa Clara ile Nacional Madeira takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Fakel-FK Akhmat Grozny

10 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Fakel ile FK Akhmat Grozny takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Nesebar-Dobrudzha Dobrich

10 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Nesebar ile Dobrudzha Dobrich takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Beroe-Ludogorets II

10 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Beroe ile Ludogorets II takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FK Zalgiris-2-Kauno Zalgiris-2

10 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Zalgiris-2 ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Povazska Bystrica-FC ViOn Zlate Moravce-Vrable

10 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Povazska Bystrica ile FC ViOn Zlate Moravce-Vrable takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Klaksvik-HB Torshavn

10 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Klaksvik ile HB Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

NSI Runavik-Skala

10 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan NSI Runavik ile Skala takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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