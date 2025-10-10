Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kazakistan-Lihtenştayn
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Belçika-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belçika ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İsveç-İsviçre
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kuzey İrlanda-Slovakya
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kosova-Slovenya
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kosova ile Slovenya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İzlanda-Ukrayna
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Fransa-Azerbaycan
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Fransa ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Almanya-Lüksemburg
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Almanya ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Güney Sudan-Senegal
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Togo-Demokratik Kongo
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Togo ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Sudan-Moritanya
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Sudan ile Moritanya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Seyşeller-Fildişi Sahili
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Seyşeller ile Fildişi Sahili takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Gambiya-Gabon
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Gambiya ile Gabon takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Lesotho-Nijerya
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Lesotho ile Nijerya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Zimbabve-Güney Afrika
10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Zimbabve ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
