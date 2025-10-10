SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Ekim Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kazakistan-Lihtenştayn

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kazakistan ile Lihtenştayn takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Belçika-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Belçika ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İsveç-İsviçre

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İsveç ile İsviçre takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey İrlanda-Slovakya

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kosova-Slovenya

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Kosova ile Slovenya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İzlanda-Ukrayna

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İzlanda ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Fransa-Azerbaycan

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Fransa ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Almanya-Lüksemburg

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Almanya ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Güney Sudan-Senegal

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Togo-Demokratik Kongo

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Togo ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Sudan-Moritanya

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Sudan ile Moritanya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Seyşeller-Fildişi Sahili

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Seyşeller ile Fildişi Sahili takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Gambiya-Gabon

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Gambiya ile Gabon takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Lesotho-Nijerya

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Lesotho ile Nijerya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Zimbabve-Güney Afrika

10 Ekim Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Zimbabve ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Talisca'nın Türkçe şarkı performansı!İşte Talisca'nın Türkçe şarkı performansı!
Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu çıkışı! ‘‘TFF çalışma başlattı…’’Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu çıkışı! ‘‘TFF çalışma başlattı…’’
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.