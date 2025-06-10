Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bolivya-Şili
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Bolivya ile Şili takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Uruguay-Venezuela
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Uruguay ile Venezuela takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Arjantin-Kolombiya
11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Arjantin ile Kolombiya takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Letonya-Arnavutluk
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Letonya ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Finlandiya-Polonya
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Finlandiya ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Romanya-Güney Kıbrıs
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Romanya ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Sırbistan-Andorra
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
San Marino-Avusturya
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan San Marino ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Hollanda-Malta
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hollanda ile Malta takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Japonya-Endonezya
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Japonya ile Endonezya takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Çin-Bahreyn
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Çin ile Bahreyn takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Güney Kore-Kuveyt
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Kore ile Kuveyt takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Özbekistan-Katar
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Özbekistan ile Katar takımları arasındaki maçın başlama saati 16:45
Kırgızistan-B.A.E.
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Kırgızistan ile B.A.E. takımları arasındaki maçın başlama saati 16:45
İran-Kuzey Kore
10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan İran ile Kuzey Kore takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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