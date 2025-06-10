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Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Berker İşleyen

Bolivya-Şili

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Bolivya ile Şili takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Uruguay-Venezuela

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Uruguay ile Venezuela takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Arjantin-Kolombiya

11 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri liginde oynanacak olan Arjantin ile Kolombiya takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Letonya-Arnavutluk

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Letonya ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Finlandiya-Polonya

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Finlandiya ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Romanya-Güney Kıbrıs

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Romanya ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sırbistan-Andorra

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Sırbistan ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

San Marino-Avusturya

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan San Marino ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Hollanda-Malta

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hollanda ile Malta takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Japonya-Endonezya

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Japonya ile Endonezya takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Çin-Bahreyn

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Çin ile Bahreyn takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Güney Kore-Kuveyt

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Kore ile Kuveyt takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Özbekistan-Katar

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Özbekistan ile Katar takımları arasındaki maçın başlama saati 16:45

Kırgızistan-B.A.E.

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan Kırgızistan ile B.A.E. takımları arasındaki maçın başlama saati 16:45

İran-Kuzey Kore

10 Haziran Salı 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan İran ile Kuzey Kore takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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