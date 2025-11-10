Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Burgos-Castellon
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Burgos ile Castellon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Nam Dinh-Ha Noi FC
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Nam Dinh ile Ha Noi FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Cong An Ha Noi-Hong Linh Ha Tinh
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Cong An Ha Noi ile Hong Linh Ha Tinh takımları arasındaki maçın başlama saati 15:15
Dunav Ruse-Fratria
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Dunav Ruse ile Fratria takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Ilioupolis-Kalithea
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Ilioupolis ile Kalithea takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Termez Surkhon-Shurtan Guzor
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Termez Surkhon ile Shurtan Guzor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
FK Sileks-FC Shkupi
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Sileks ile FC Shkupi takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Shkendija-Makedonija GP
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Shkendija ile Makedonija GP takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
FC Shkupi-Pelister
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Shkupi ile Pelister takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Aresimi-Shkendija
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Aresimi ile Shkendija takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
JS Omrane-Olympique de Beja
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan JS Omrane ile Olympique de Beja takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
Chelyabinsk-Ufa
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Chelyabinsk ile Ufa takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Fakel-Spartak Kostroma
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Fakel ile Spartak Kostroma takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Ironi Modi'in-Hapoel Afula
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Ironi Modi'in ile Hapoel Afula takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Hapoel Rishon LeZion-Hapoel Hadera
10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Rishon LeZion ile Hapoel Hadera takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum