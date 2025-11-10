Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Burgos-Castellon

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Burgos ile Castellon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Nam Dinh-Ha Noi FC

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Nam Dinh ile Ha Noi FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Cong An Ha Noi-Hong Linh Ha Tinh

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Cong An Ha Noi ile Hong Linh Ha Tinh takımları arasındaki maçın başlama saati 15:15

Dunav Ruse-Fratria

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Dunav Ruse ile Fratria takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Ilioupolis-Kalithea

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Ilioupolis ile Kalithea takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Termez Surkhon-Shurtan Guzor

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Termez Surkhon ile Shurtan Guzor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

FK Sileks-FC Shkupi

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Sileks ile FC Shkupi takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Shkendija-Makedonija GP

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Shkendija ile Makedonija GP takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

FC Shkupi-Pelister

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Shkupi ile Pelister takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Aresimi-Shkendija

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Aresimi ile Shkendija takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

JS Omrane-Olympique de Beja

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Tunus 1. Ligi liginde oynanacak olan JS Omrane ile Olympique de Beja takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Chelyabinsk-Ufa

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Chelyabinsk ile Ufa takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Fakel-Spartak Kostroma

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Fakel ile Spartak Kostroma takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Ironi Modi'in-Hapoel Afula

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Ironi Modi'in ile Hapoel Afula takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hapoel Rishon LeZion-Hapoel Hadera

10 Kasım Pazartesi 2025 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Rishon LeZion ile Hapoel Hadera takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00