Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bristol Rovers-Reading
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Bristol Rovers ile Reading takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Crewe Alexandra-Wigan Athletic
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Crewe Alexandra ile Wigan Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Barnet-Leyton Orient
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Barnet ile Leyton Orient takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Oxford United-Cheltenham Town
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Oxford United ile Cheltenham Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Northampton Town-Gillingham
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Northampton Town ile Gillingham takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Mansfield Town-Chesterfield
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Mansfield Town ile Chesterfield takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Grimsby Town-Nottingham Forest U21
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Grimsby Town ile Nottingham Forest U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Burton Albion-Notts County
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Burton Albion ile Notts County takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Leicester City-Walsall
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Leicester City ile Walsall takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Huddersfield Town-Liverpool U21
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Huddersfield Town ile Liverpool U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Stevenage-Fulham U21
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Stevenage ile Fulham U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Stockport County-Tranmere Rovers
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Stockport County ile Tranmere Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Plymouth Argyle-Swindon Town
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Plymouth Argyle ile Swindon Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Bradford City-York City
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Bradford City ile York City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
Bromley-Milton Keynes Dons
10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Bromley ile Milton Keynes Dons takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30
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