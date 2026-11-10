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Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Bristol Rovers-Reading

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Bristol Rovers ile Reading takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Crewe Alexandra-Wigan Athletic

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Crewe Alexandra ile Wigan Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Barnet-Leyton Orient

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Barnet ile Leyton Orient takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Oxford United-Cheltenham Town

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Oxford United ile Cheltenham Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Northampton Town-Gillingham

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Northampton Town ile Gillingham takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Mansfield Town-Chesterfield

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Mansfield Town ile Chesterfield takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Grimsby Town-Nottingham Forest U21

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Grimsby Town ile Nottingham Forest U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Burton Albion-Notts County

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Burton Albion ile Notts County takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Leicester City-Walsall

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Leicester City ile Walsall takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Huddersfield Town-Liverpool U21

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Huddersfield Town ile Liverpool U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Stevenage-Fulham U21

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Stevenage ile Fulham U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Stockport County-Tranmere Rovers

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Stockport County ile Tranmere Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Plymouth Argyle-Swindon Town

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Plymouth Argyle ile Swindon Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Bradford City-York City

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Bradford City ile York City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Bromley-Milton Keynes Dons

10 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Trophy Kupası liginde oynanacak olan Bromley ile Milton Keynes Dons takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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