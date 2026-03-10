Bugün hangi maçlar var? 10 Mart Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Liverpool

10 Mart 2026 günü saat 20:45'te Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile mücadele edecek. Bu karşılaşmada Galatasaray 20. sırada yer alıyor. Liverpool ise 3. sırada bulunuyor. Galatasaray'nın 8 maçta 3 galibiyeti var. Liverpool'un ise 8 maçta 6 galibiyeti bulunuyor. Maç, TRT 1 kanalında yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli maçı heyecanla bekliyor. Takımların durumu, mücadeleyi etkileyebilir. Galatasaray'ın hedefi, gruptaki puan durumunu iyileştirmek. Liverpool ise liderlik için savaşıyor. Maçın sonucu, Şampiyonlar Ligi’nde belirleyici olabilir.

Newcastle United-Barcelona

10 Mart 2026'da Şampiyonlar Ligi maçında Newcastle United ile Barcelona karşılaşacak. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Newcastle United, ligde 12. sırada yer alıyor. Barcelona ise 5. sırada bulunuyor. Maçı Spor kanalı yayınlayacak. İzleyiciler keyifli anlar yaşayacak. Her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. İki ekip de taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor. Bu önemli karşılaşmada futbolseverler beklemede.

Atletico Madrid-Tottenham Hotspur

10 Mart 2026 tarihinde saat 23:00'te, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Tottenham Hotspur mücadele edecek. Atletico Madrid, ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla toplamda 13 puana ulaştı.

Tottenham Hotspur ise ligde 4. sırada bulunuyor. Bu takım, 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplam puanları 17. Bu nedenle, Tottenham önemli bir performans sergiliyor.

Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Takımların performansları, maçı daha da ilginç hale getirecek. Herkes, bu karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başında olacak.

Atalanta-Bayern Münih

10 Mart 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Atalanta, Bayern Münih ile karşılaşacak. Atalanta, ligde 15. sırada yer almakta. Takım, 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 13. Bayern Münih, ligde 2. sırada bulunuyor. 8 maçta 7 galibiyet aldılar. Toplamda 21 puana sahipler. Bu heyecan dolu maçı Spor kanalından takip edebilirsiniz.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Adana Demirspor

10 Mart 2026 tarihinde saat 13:30'da İmaj Altyapı Vanspor FK, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç, Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleşecek. Vanspor, ligde 12. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 20. sırada bulunuyor. Adana Demirspor zorlu bir sezon geçiriyor. Bu önemli mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarında canlı yayınlanacak. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Takımlar, üç puanı almak için mücadele edecek. Van ekibi, mevcut performansıyla üst sıraları hedefliyor. Adana ise ligde kalmak için savaşacak. İzleyiciler bu maçı heyecanla bekliyor.

Serik Spor-Atko Grup Pendikspor

10 Mart 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de Serik Spor ile Atko Grup Pendikspor karşılaşacak. Serik Spor, ligin alt sıralarında. Takım, 17. sırada bulunuyor. Atko Grup Pendikspor ise playoff potasında. Onlar, 5. sırada yer alıyor. Bu mücadele her iki takım için de kritik. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, bu keyifli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Manisa FK-SMS Grup Sarıyer

10 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de Manisa FK ile SMS Grup Sarıyer karşılaşacak. Bu maç Trendyol 1. Lig'de oynanacak. Manisa FK, ligde 11. sırada yer alıyor. SMS Grup Sarıyer ise 16. sırada bulunuyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. İki takım için de kritik bir mücadele olacak. Performansları lig sıralamasını etkileyebilir. Maçın sonucu, takımların gelecek haftalardaki oyunlarını şekillendirecek. İzleyiciler, heyecan dolu anlar yaşamaya hazırlanıyor.

İskenderunspor-Bucaspor 1928

10 Mart Salı 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan İskenderunspor ile Bucaspor 1928 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Leicester City-Bristol City

10 Mart Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Millwall-Derby County

10 Mart Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Wrexham-Hull City

10 Mart Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sheffield Wednesday-Watford

10 Mart Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield Wednesday ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Portsmouth-Swansea City

10 Mart Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Stoke City-Ipswich Town

10 Mart Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Warrenpoint Town-Newington FC

10 Mart Salı 2026 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Warrenpoint Town ile Newington FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45