Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Fenerbahçe

10 Ocak Cumartesi 2026 tarihinde Turkcell Süper Kupa liginde oynanacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45

Serik Spor-İstanbulspor

10 Ocak 2026 tarihinde, saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç yapılacak. Serik Spor, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. Serik Spor, ligde 12. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 14. sırada bulunuyor. İki takım için de kritik bir maç olacak. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı ekranlarından takip edebilecek.

Adana Demirspor-Esenler Erokspor

10 Ocak 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Adana Demirspor ile Esenler Erokspor karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. Adana Demirspor, ligde 20. sırada yer alıyor. Bu takım henüz galibiyet elde edemedi. 0 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 2 beraberlik durumundalar. Bu maç büyük önem taşıyor. Esenler Erokspor ise ligde 3. sırada bulunuyor. Bu sezon 9 galibiyet elde ettiler. Ayrıca 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikleri var. Toplamda 34 puana ulaşmış durumdalar. Maçın yayını beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yapılacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı dikkatle takip edecek. Her iki takım için de sonuç büyük bir anlam taşıyor. Adana Demirspor galibiyet için mücadele edecek. Esenler Erokspor ise puanını artırmak isteyecek. Maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Sakaryaspor-Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı 10 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Sakaryaspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bandırmaspor ise 11. sırada bulunuyor. Üst sıralara tırmanma hedefi var. Maç, beIN Sports 2 kanalında yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor'dan da canlı olarak izlenebilecek.

Freiburg-Hamburger SV

10 Ocak 2026'da saat 17:30'da Bundesliga'da ilginç bir karşılaşma gerçekleşecek. Freiburg, Hamburger SV ile karşılaşacak. Freiburg, ligde 9. sırada yer alıyor. Ekibin 15 maçta 5 galibiyeti, 5 mağlubiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor. Böylece toplamda 20 puan topladı.

Hamburger SV ise 13. sırada yer alıyor. Oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu durumu ile toplam 16 puana sahip. Maçın yayıncı kuruluşları S Sport+ ve Tivibu Spor4 olacak. Futbolseverler bu heyecan verici karşılaşmayı kaçırmamalı.

Werder Bremen-TSG Hoffenheim

10 Ocak 2026 tarihinde saat 17:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir karşılaşma oynanacak. Werder Bremen ile TSG Hoffenheim takımları karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Werder Bremen, ligde 10. sırada bulunuyor. TSG Hoffenheim ise 5. sırada yer alıyor. Maç S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi kaçırmamalı. Her iki takımın da hedefleri yüksek. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım atabilirler. Maçta heyecanlı anlar bekleniyor. Taraftarların desteği belirleyici olacak.

St Pauli-RB Leipzig

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. 10 Ocak 2026 tarihinde saat 17:30'da St Pauli, RB Leipzig ile mücadele edecek. St Pauli, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 15 maçta 3 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu şekilde toplamda 12 puan toplayabildi.

RB Leipzig ise oldukça iyi bir konumda. Şu an 4. sırada bulunuyor. 15 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 29 puana sahip. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından izleyicilere sunulacak. Heyecan dolu bir maç olması bekleniyor.

FC Heidenheim-FC Köln

Almanya Bundesliga Ligi'nde 10 Ocak 2026'da önemli bir karşılaşma var. FC Heidenheim, FC Köln ile mücadele edecek. Maçın başlama saati 17:30. Buluşma S Sport+ kanalında yayınlanacak. FC Heidenheim, ligde 17. sırada bulunuyor. FC Köln ise 11. sırada yer almakta. İki takım arasındaki rekabet, heyecan verici olacak. FC Heidenheim için bu maç, kritik bir önem taşıyor. Olumsuz bir sonuç, küme düşme tehlikesini artırabilir. FC Köln, daha iyi bir konumda olsa da dikkatli olmalı. Maç, her iki takım için de büyük bir fırsat sunuyor. Takımların performansı, izleyicileri memnun edecek şekilde belirlenecek.

Union Berlin-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. 10 Ocak 2026 tarihinde Union Berlin ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 17:30 olarak belirlendi. Union Berlin ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 15 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 21. Ziyaretçi ekip Mainz 05 ise zor bir durumda. 18. sırada bulunan Mainz, yalnızca 1 galibiyet aldı. Şu anda 8 puanda kalmış durumda. Bu karşılaşma S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, maçın heyecanını buradan takip edebilir.

Bayer Leverkusen-Vfb Stuttgart

10 Ocak 2026'da saat 20:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen, 15 maçta 29 puan topladı. Bu sonuçla takım, ligde 3. sıradadır. VfB Stuttgart ise 26 puan elde etti. Stuttgart, ligde 6. sırada yer almaktadır. Maç, izleyiciler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Bu karşılaşma S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından yayınlanacak. Takımlar, taraftarlarının önünde galibiyet hedefle sahaya çıkacak. Her iki takım da mücadeleci bir oyun sergileyecek. Bu maç, ligdeki sıralamaları etkileme potansiyeline sahip.

Udinese-Pisa

10 Ocak 2026'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Bu maç Udinese ile Pisa arasında oynanacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. Udinese, şu anda 10. sırada bulunuyor. Takım, 19 maçta 25 puan topladı. Pisa ise sonuncu sırada yer alıyor. Takım, 19 maçta yalnızca 12 puan aldı. Maçın yayın hakları Tivibu Spor2 ve S Sport 2 kanallarında bulunuyor. İzleyiciler, bu kanallardan maçı takip edebilir.

Como-Bologna

10 Ocak 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Como ile Bologna takımları karşılaşacak. Maç, saat 17:00'de başlayacak. Como, 18 maçta 33 puan topladı. Bu, onları 6. sıraya yerleştiriyor. Bologna ise 26 puan ile 8. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı Tivibu Spor ve S Sport 2 kanalları olacak. İzleyiciler için keyifli bir mücadele bekleniyor.

Roma-Sassuolo

10 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. Roma, Sassuolo'yu konuk edecek. Roma, bu sezon 19 maçta 12 galibiyet aldı. Böylece ligde 5. sırada yer aldı. Sassuolo ise 19 maçta sadece 6 galibiyet elde edebildi. Bu sonuçlarla ligdeki konumu 11. sırada. Maç, Tivibu Spor kanalında yayınlanacak. Ayrıca S Sport 2 kanalı da yayın yapacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Atalanta-Torino

10 Ocak 2026 tarihinde saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Atalanta, Torino ile karşılaşacak. Atalanta, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 19 maçta 28 puan topladı. Torino ise 12. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 23 puan elde etti. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarında yayınlanacak. Bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir maç bekliyor. Her iki ekip de galibiyet için sahada ter dökecek.

Real Oviedo-Real Betis

10 Ocak 2026 tarihinde, saat 16:00'da İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma olacak. Real Oviedo, Real Betis ile mücadele edecek. Ligde son sırada bulunan Real Oviedo, zor bir dönem geçiriyor. 18 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Bu nedenle, 12 puana ulaşabildi. 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle kötü bir grafik çiziyor.

Diğer tarafta, 6. sıradaki Real Betis, güçlü bir performansa sahip. Topladığı puan 28. 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayakta kalıyor. Takımın hedefi, Avrupa kupalarına katılmak. Bu mücadele için büyük bir motivasyona sahip. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için önemli bir karşılaşma.