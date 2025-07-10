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Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 10 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Atletic Club Escaldes-Dudelange

10 Temmuz 2025 tarihinde, UEFA Konferans Ligi kapsamında Atletic Club Escaldes ve Dudelange karşı karşıya gelecek. Maç 17:00'de başlayacak. Bu mücadelede takımların ligdeki güncel durumu hakkında bilgi yok. Maçın yayıncısı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Magpies-Paide Linnameeskond

10 Temmuz 2025 tarihinde saat 18:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında Magpies ile Paide Linnameeskond takımları karşı karşıya gelecek. Maçın önemi merakla bekleniyor. Muhtemel sonuçlar hakkında tahminler yapılıyor. Ancak takımların ligdeki güncel durumları hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler tarafından dikkatle takip edilecek.

Kauno Zalgiris-Penybont

10 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç gerçekleştirilecek. Kauno Zalgiris ile Penybont karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için de önemli bir mücadele olacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Yayıncı bilgisi bulunmamaktadır.

Torpedo Kutaisi-Ordabasy Shymkent

10 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Torpedo Kutaisi ile Ordabasy Shymkent karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki güncel durumu henüz bilinmiyor. Maç, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecektir.

SJK-Klaksvik

10 Temmuz 2025 tarihinde, UEFA Konferans Ligi kapsamında SJK ile Klaksvik karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi takip edebilir. Bu karşılaşmanın yayıncı bilgisi ise belirtilen sayfada yer alıyor.

FC Urartu-Neman Grodno

10 Temmuz 2025'te UEFA Konferans Ligi kapsamında FC Urartu ile Neman Grodno karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19:30. Takımların ligdeki durumları hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Maçın yayıncısı hakkında da herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Racing FC-Dila Gori

10 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Racing FC ile Dila Gori karşılaşacak. Maç, saat 19:30'da başlayacak. Her iki takımın lig durumu hakkında bilgi yok. Maçın yayıncısı hakkında da bir bilgi mevcut değil.

Nomme Kalju FC-Partizani

10 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:45'te Nomme Kalju FC ile Partizani UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Her iki takım, bu önemli mücadeleye hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

FK Decic Tuzi-FK Sileks

10 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi'nde FK Decic Tuzi ile FK Sileks karşı karşıya gelecek. İki takım da önemli bir karşılaşma oynayacak. Mevcut lig durumu hakkında bilgi verilmemiştir. Ancak, bu maç her iki ekip için de kritik bir önem taşımaktadır. Maçın yayıncısı hakkında bilgilere ulaşılamamıştır.

Torpedo Zhodino-Rabotnicki

10 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi maçında Torpedo Zhodino ile Rabotnicki karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki mevcut durumları hakkında net bir bilgi yok. Maçın yayıncı kanalı hakkında da kesin bir bilgi bulunmuyor.

Birkirkara-FC Petrocub Hincesti

10 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında bir karşılaşma oynanacak. Birkirkara ile FC Petrocub Hincesti karşı karşıya gelecek. Birkirkara'nın ligdeki durumu henüz netlik kazanmadı. Bu nedenle sıralama bilgisi bulunmamaktadır. FC Petrocub Hincesti, ligin 36. sırasında yer alıyor. Takım, şu ana kadar oynadığı 6 maçta 0 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu süreçte yalnızca 2 puan toplayabildi. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Vllaznia-BFC Daugavpils

10 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Vllaznia ile BFC Daugavpils karşılaşacak. Maç, saat 21:00'de başlayacak. İki takımın ligdeki durumu ve sıralamasıyla ilgili kesin bir bilgi henüz bulunmamakta. Maçın yayını hakkında da bilgi yok.

Malisheva-Vikingur Reykjavik

10 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:15'te UEFA Konferans Ligi kapsamında Malisheva, Vikingur Reykjavik ile karşılaşacak. Vikingur Reykjavik, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla toplamda 8 puan topladı. Vikingur Reykjavik, 19. sırada yer alıyor. Bu heyecan verici mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

FK Vardar-S.P. La Fiorita

10 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi çerçevesinde bir karşılaşma olacak. FK Vardar ile S.P. La Fiorita, karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:30'da başlayacak. Takımların liglerdeki durumları hakkında henüz bilgi verilmedi.

Zeljeznicar-Koper

10 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Zeljeznicar ile Koper takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:30’da başlayacak. Bu karşılaşmanın yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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