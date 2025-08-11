Bugün hangi maçlar var? 11 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Trabzonspor-Kocaelispor

11 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ligde 13. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 11. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Esenler Erokspor-Adana Demirspor

11 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig kapsamında Esenler Erokspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. İki takım da sezona galibiyetsiz başlıyor. Lig sıralamalarında Esenler Erokspor 14. sırada, Adana Demirspor ise 13. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Güney Afrika-Gine

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Uganda-Nijer

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Uganda ile Nijer takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Estoril-Estrela da Amadora

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estoril ile Estrela da Amadora takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

Porto-Vitoria Guimaraes

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Porto ile Vitoria Guimaraes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Amiens SC-Reims

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Amiens SC ile Reims takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Juventude-Corinthians

12 Ağustos Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Juventude ile Corinthians takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

FSC Mariupol-Prykarpattya

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan FSC Mariupol ile Prykarpattya takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Gareji Sagarejo-Dinamo Batumi

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Gareji Sagarejo ile Dinamo Batumi takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Rigas FS-2-Riga FC-2

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Riga FC-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00