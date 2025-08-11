SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 11 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Ağustos Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Berker İşleyen

Trabzonspor-Kocaelispor

11 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ligde 13. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 11. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Esenler Erokspor-Adana Demirspor

11 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:30'da Trendyol 1. Lig kapsamında Esenler Erokspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. İki takım da sezona galibiyetsiz başlıyor. Lig sıralamalarında Esenler Erokspor 14. sırada, Adana Demirspor ise 13. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Güney Afrika-Gine

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Güney Afrika ile Gine takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Uganda-Nijer

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Uganda ile Nijer takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Estoril-Estrela da Amadora

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estoril ile Estrela da Amadora takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

Porto-Vitoria Guimaraes

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Porto ile Vitoria Guimaraes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Amiens SC-Reims

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Amiens SC ile Reims takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Juventude-Corinthians

12 Ağustos Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Juventude ile Corinthians takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

FSC Mariupol-Prykarpattya

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan FSC Mariupol ile Prykarpattya takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Gareji Sagarejo-Dinamo Batumi

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Gareji Sagarejo ile Dinamo Batumi takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Rigas FS-2-Riga FC-2

11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rigas FS-2 ile Riga FC-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...
Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştıMourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Galatasaray'ın da listesinde olan kaleci Lille yolunda...

Galatasaray'ın da listesinde olan kaleci Lille yolunda...

Caner Erkin ilk maçında yaptı yapacağını!

Caner Erkin ilk maçında yaptı yapacağını!

F.Bahçe'den Arsenal'in yıldızına kanca!

F.Bahçe'den Arsenal'in yıldızına kanca!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.