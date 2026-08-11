Bugün hangi maçlar var? 11 Ağustos Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Levski Sofya

11 Ağustos 2026'da saat 18:00'de, Şampiyonlar Ligi'nde Kairat Almaty ile Levski Sofya karşılaşacak. Bu, grup aşamasında önemli bir maç. İki takım da bu maçta kritik bir mücadele verecek. Kairat Almaty, ligdeki konumunu korumak istiyor. Levski Sofya ise, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın yayıncı bilgisi şu an için mevcut değil. Takımların performansları bu maçı etkileyebilir. Taraftarlar, her iki takımdan da iyi bir oyun bekliyor. Maç, futbolseverler için heyecan verici geçecektir.

Sabah-AGF Aarhus

11 Ağustos 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Sabah, AGF Aarhus ile mücadele edecek. Maçın başlama saati 19:00. Ligdeki güncel durum hakkında bilgi yok. İzleyiciler, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Herkes, takımların performansını görmek istiyor. Taraftarlar stadyumda yerlerini almak için hazırlık yapıyor. Maç öncesinde heyecan giderek artıyor. Hangi takımın üstün geleceği ise henüz belli değil.

Bodo Glimt-Union St.Gilloise

11 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Bodo Glimt, Union St.Gilloise ile mücadele edecek. Her iki takım da ligde benzer bir performans ortaya koydu. Toplamda 9 puanları bulunuyor. Sıralamada Bodo Glimt 23. sırada yer alıyor. Union St.Gilloise ise 27. konumda. Bu maçın yayıncı bilgileri şu an için açıklanmadı. Takımlar, kazanmak için sahada var güçleriyle mücadele edecek. İzleyiciler, keyifli bir karşılaşma bekleyebilir.

Kauno Zalgiris-Dinamo Zagreb

11 Ağustos 2026 tarihinde, saat 20:00'de Kauno Zalgiris ile Dinamo Zagreb karşılaşacak. Bu mücadele, Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşecek. İki takım gruptaki puan mücadelesine devam edecek. Lig sıralamasındaki konumları, maçın önemini artırıyor. Takımlar arasında kıyasıya bir rekabet bekleniyor. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Bu karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olacak. Herkes, takımların performansını merakla izleyecek.

NEC Nijmegen-Olympiakos

11 Ağustos 2026, önemli bir tarihi işaret ediyor. Saat 20:30'da Şampiyonlar Ligi'nde NEC Nijmegen ile Olympiakos karşılaşacak. Her iki takım için bu maç kritik bir öneme sahip. Lig sıralamalarında avantaj sağlamak isteyen takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Karşılaşma büyük bir heyecan yaratıyor. Futbolseverler, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu durum, maçın heyecanını etkilemeyecek. İki takım da sahada üstünlük elde etmek için çaba gösterebilir. Bu karşılaşma, futbol dünyasında merakla takip edilecektir.

Kızıl Yıldız-Hapoel Beer Sheva

11 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Kızıl Yıldız, Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Bu iki takım için önemli bir maç olacak. Liglerdeki konumları büyük bir önem taşıyor. Maçın yayıncı bilgisi henüz netleşmedi. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın geçmiş performansları merak ediliyor. Maç, önemli bir rekabete sahne olacak. Hangi ekip galip gelecek, herkes bunu konuşuyor. Takımların hedefleri için bu karşılaşma kritik bir rol oynayacak.

NK CM Celje-FC Ararat Armenia

11 Ağustos 2026 tarihinde, NK CM Celje ile FC Ararat Armenia bir maça çıkacak. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak. Maç saati 21:15 olarak belirlendi. İki takımın ligdeki durumu hakkında net bir bilgi yok. Ancak, bu maçta büyük bir heyecan bekleniyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Taraftarlar bu karşılaşmayı dört gözle bekliyor. İki takım da sahada mücadele gücünü gösterecek. Karşılaşma, futbol severler için önemli bir etkinlik olacak. İzleyiciler, maçı izlemek için hazırlık yapıyor. Farklı stratejiler görebilmek için sabırsızlanıyorlar.

Slovan Bratislava-Mjallby

11 Ağustos 2026 tarihinde önemli bir maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Slovan Bratislava ve Mjallby takımları karşılaşacak. Maç saat 21:15’te başlayacak. Her iki takım bu turnuvada ilerlemek için mücadele ediyor. Ayrıca, ligdeki sıralamalarının bu maça etkisi büyük olacak. Maçın yayıncı kanalı hakkında henüz bilgi yok. İzleyiciler, maçın nasıl yayınlanacağı konusunda bilgi almak istiyor. Maçın heyecanı tüm futbol severleri saracak. Takımların performansı ve stratejileri büyük önem taşıyor. Bu karşılaşma, futbol dünyasında merakla bekleniyor.

Sturm Graz-Fenerbahçe

11 Ağustos 2026 tarihinde Sturm Graz ile Fenerbahçe mücadelesi olacak. Maç, saat 21:30'da başlayacak. Bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, ligdeki pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Bu yüzden kritik bir adım atmayı amaçlıyor. Sturm Graz ise ev sahibi avantajını kullanacak. Rakibini zorlamak için elinden geleni yapacak. Maç, S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak. Ayrıca TV100 kanalı da canlı yayın yapacak. İki takım için de zorlu bir mücadele bekleniyor. Her iki tarafın da hedefleri büyük. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Olympique Lyon-Sparta Prag

Olympique Lyon, Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de gerçekleşecek. Bu mücadele, Şampiyonlar Ligi kapsamında. Lyon'un turnuvadaki güçlü formu dikkat çekiyor. Sparta Prag ise mücadeleci bir ruh sergiliyor. Futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşanacak. Bu maç, her iki takım için büyük önem taşıyor. İzleyiciler, karşılaşmadan büyük bir keyif alacak. Lyon ve Sparta Prag, yeteneklerini sergileyecek. Bu etkinlik, futbol dünyasında merakla bekleniyor.

Apollon Limassol-Brann

11 Ağustos 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Apollon Limassol, Brann ile karşılaşacak. İki takım da ligdeki mücadelelerine devam ediyor. Apollon Limassol, son zamanlarda dikkat çekici bir performans sergiliyor. Brann ise güçlü bir ekip olarak biliniyor. Maçın yayın kanalı hakkında bilgi mevcut değil. Taraftarlar, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İyi bir futbol akışı bekleniyor. Takımların gösterdiği performans, izleyicileri heyecanlandırıyor. Maç günü geldiğinde, futbola olan ilgi artacak. Herkes bu önemli karşılaşmayı takip edecek. Maç atmosferi oldukça hareketli olacak. Takımların sahada sergileyeceği mücadele, dikkatle izlenecek.

CSKA 1948 Sofya-Panathinaikos

11 Ağustos 2026'da UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. CSKA 1948 Sofya, Panathinaikos ile karşılaşacak. Maç, saat 20:30'da başlayacak. Her iki takım bu sezon ligdeki mücadelelere odaklanmış durumda. Karşılaşmanın sonucu, gruptaki dengeleri etkileyecek. Bu durum merakla bekleniyor. Maçın yayıncı kanalı henüz duyurulmamıştır.

Iberia 1999-Larne

11 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Iberia 1999, Larne'yi konuk edecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. İki takımın da ligdeki durumu çok önemli. Iberia 1999'un performansı, grupta iddialarını sürdürmesi açısından kritik. Bu maç, takım için büyük bir fırsat taşıyor. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor. Mücadele, sonuçları etkileyecek bir öneme sahip. İki takım da galibiyet için sahada savaşacak. Maçın detayları, çeşitli platformlardan takip edilebilir. İyi bir mücadele izlemesi bekleniyor.

Loughgall-Newington FC

11 Ağustos Salı 2026 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Loughgall ile Newington FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Newry City AFC-Glenavon

11 Ağustos Salı 2026 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Newry City AFC ile Glenavon takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45