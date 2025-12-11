Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

CS Universitatea Craiova-Sparta Prag

11 Aralık 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi maçında CS Universitatea Craiova, Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç saat 20:45'te başlayacak. Her iki takım da gruptaki ilk dört maçında 7 puan topladı. CS Universitatea Craiova, lig sıralamasında 15. pozisyonda bulunuyor. Sparta Prag ise 11. sırada yer alıyor. Bu mücadelede takımlar büyük bir mücadele sergileyecek. Hedefleri, gruptan çıkma yolunda kritik bir avantaj elde etmek. Bu maç, iki takım için de büyük önem taşıyor. İzleyiciler, bu karşılaşmayı merakla bekliyor olacak.

FC Noah-Legia Varşova

11 Aralık 2025'te saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi'nde bir mücadele gerçekleşecek. FC Noah, Legia Varşova ile karşılaşacak. FC Noah, 4 maç oynadı. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı puan sayısı 5. Bu sonuçlarla ligde 23. sırada yer alıyor. Legia Varşova, 4 maçta mücadele etti. Tek galibiyeti var. Topladığı puan ise 3. Bu nedenle 28. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu maç, her iki takım için de önemli bir fırsat. Sonuçlar, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor.

Drita-AZ Alkmaar

11 Aralık 2025'te saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Drita ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Drita, ligde 8. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Toplamda 8 puan topladı. AZ Alkmaar ise 20. sırada bulunuyor. 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu takım 6 puan toplayabildi. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. İki takımın performansı merakla bekleniyor. Taraftarlar, takımlarının alacağı sonuçla ilgili heyecanlı.

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano

11 Aralık 2025 tarihinde saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi'nde bir maça tanık olacağız. Jagiellonia Bialystok ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Jagiellonia Bialystok, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu performansla 9. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bununla birlikte, takım 12. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Bu durum, taraftarlar arasında beklenti yaratıyor. Maçın heyecanı, her iki takım için de yüksek. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Herkes, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Hacken-AEK Larnaca

11 Aralık 2025 tarihinde saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Hacken ile AEK Larnaca mücadele edecek. Hacken, 31. sırada yer alıyor. AEK Larnaca ise 7. sırada bulunuyor. Hacken, 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Henüz galibiyet alamadılar. AEK Larnaca ise 8 puana sahip. Bu takım, yalnızca galibiyet alarak yoluna devam ediyor. Bu karşılaşma, iki ekip arasındaki önemli bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet arayacak. Futbolseverler, bu maçı heyecanla bekliyor.

Shkendija-Slovan Bratislava

11 Aralık 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi mücadelesinde Shkendija ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20:45'te başlayacak. Shkendija, grupta 25. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Topladığı puan sayısı ise 4. Slovan Bratislava, grupta 29. sırada bulunuyor. Bu takım da 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Slovan Bratislava, şu anda 3 puanla mücadele etmekte. Her iki takım da bu maçı kazanmak için mücadele edecek. Zorlu bir karşılaşma izleyicileri bekliyor. Maçın sonucunu hep birlikte göreceğiz.

Breidablik-Shamrock Rovers

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta. 11 Aralık 2025 tarihinde saat 20:45'te Breidablik, Shamrock Rovers ile mücadele edecek. Her iki takım da grup aşamasında zor günler geçiriyor. Breidablik, 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Bu durum onu 32. sıraya yerleştirdi. Shamrock Rovers ise daha kötü bir durumda. Tim, yalnızca 1 puanla 35. sırayı alıyor. Maçın yayıncı kuruluşu hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. İzleyiciler, bu maçı büyük bir merakla bekliyor. Her iki takımın da serisi oldukça kötü. Bu nedenle, futbolseverler için keyifli bir karşılaşma bekleniyor.

Samsunspor-AEK

11 Aralık 2025 tarihinde, saat 20:45’te UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. Samsunspor ile AEK karşı karşıya gelecek. Ligdeki sıralamada Samsunspor 1. sıradadır. AEK ise 10. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve TRT 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyor.

Fiorentina-Dinamo Kiev

Fiorentina, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 20:45'te Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Bu mücadele UEFA Konferans Ligi kapsamında gerçekleşecek. Fiorentina, 4 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan topladı. Ancak mevcut durumda ligde 17. sırada yer alıyor. Dinamo Kiev ise 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Takım, 3 puanla 27. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı kanalı hakkında şu an için bilgi yok. Tüm gözler bu önemli karşılaşmaya çevrildi. Takımlar açısından zorlu bir mücadele olacak.

Aberdeen-Strasbourg

11 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te UEFA Konferans Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Aberdeen, Strasbourg ile mücadele edecek. Ev sahibi Aberdeen, ligde 33. sırada yer alıyor. Bu durum, takım için zorlu bir dönem demek. Konuk ekip Strasbourg ise 2. sırada. Bu süreçte önemli bir performans sergiledi. Maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. İki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Taraftarlar, bu karşılaşmada neler olacağını görmek için sabırsızlanıyor. Maç sonunda, her iki takım için farklı sonuçlar söz konusu olabilir.

Shelbourne-Crystal Palace

11 Aralık 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi’nde Shelbourne ve Crystal Palace karşılaşacak. Maç, saat 23:00’te başlayacak. Shelbourne, bu sezon 34. sırada yer alıyor. Takım, dört maçta sadece bir puan toplayabildi. İki mağlubiyet, bir beraberlik ve sıfır galibiyetle zorlu bir dönem geçiriyor.

Crystal Palace ise 18. sırada bulunuyor. Takım, dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti. Toplamda 6 puan toplayarak daha iyi bir durumda. Maçın yayıncı bilgileri henüz açıklanmadı. Tüm takımlar için bu karşılaşma oldukça kritik. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek.

Rijeka-NK CM Celje

11 Aralık 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. Rijeka, NK CM Celje ile karşılaşacak. Maç saati 23:00 olarak belirlendi. Rijeka, bu sezon 4 maçta 1 galibiyet elde etti. Toplamda 5 puanla 24. sırada yer alıyor. NK CM Celje, 4 karşılaşmasının 3'ünü kazandı. Celje, 9 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu maç, takımlar için kritik bir öneme sahip. Ancak maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı.

Lech Poznan-Mainz 05

UEFA Konferans Ligi maçında Lech Poznan, Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Maç, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te başlayacak. Lech Poznan, grupta oldukça mücadele etti. Oynadığı dört maçta, iki galibiyet almayı başardı. Bu sonuçlarla 16. sırada yer alıyor. Mainz 05 ise performansıyla dikkat çekiyor. Üç galibiyet elde etti. Bu nedenle 5. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı kanalı hakkında ise bilgi yok. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonuçları, grup sıralamasını etkileyebilir. İzleyiciler, keyifli bir karşılaşma bekliyor.

KuPS-Lausanne

11 Aralık 2025 tarihinde, saat 23:00'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. KuPS, Lausanne ile karşılaşacak. KuPS, 4 maçta 1 galibiyet alabildi. Bu sonuçla 5 puan topladı ve ligde 21. sıraya yerleşti. Lausanne ise 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Onlar 7 puanla 13. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısıyla ilgili bilgi mevcut değil. Bu karşılaşma takımlar için büyük önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucunun nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Rakow Czestochowa-Zrinjski

UEFA Konferans Ligi'nin önemli bir maçı gerçekleşecek. 11 Aralık 2025 tarihinde, saat 23:00'te iki takım karşı karşıya gelecek. Rakow Czestochowa, Zrinjski ile oynayacak.

Rakow Czestochowa, şu an 6. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 8 puan topladı. Zrinjski ise, 19. sırada bulunuyor. Bu takım, 4 maçta 2 galibiyet aldı. Toplam puanı ise 6.

Maçın yayıncı kanalı ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Taraftarlar bu maçı yakından takip edecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma, birçok futbolseverin ilgisini çekecek.