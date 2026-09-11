Bugün hangi maçlar var? 11 Eylül Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Beşiktaş-Erzurumspor FK

11 Eylül 2026'da Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı oynanacak. Bu maç saat 20:00'de başlayacak.

Beşiktaş, 4 maçta 3 galibiyet almıştır. Ayrıca 1 kez mağlup olmuştur. Bu durum, takımın ligde 2. sırada yer almasını sağlıyor. Erzurumspor FK için durum daha zor. Takım, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 15. sırada yer alıyor.

Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Futbol severler, bu heyecan verici karşılaşmayı takip edebilir. İzleyiciler, her iki takımın performansını merakla bekliyor.

SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor

İlk olarak, 11 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. SMS Grup Sarıyer, Bandırmaspor'u konuk edecek. SMS Grup Sarıyer, ligin 7. sırasında yer alıyor. Takım, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet elde etti. Ayrıca, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 10 puana ulaştı.

Bandırmaspor ise 8. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maç oynadı. Takım, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca, 3 beraberlik ile 9 puan topladı. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından izlenebilecek.

Union Berlin-Schalke 04

11 Eylül 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Union Berlin, saat 21:30'da Schalke 04 ile oynayacak. Her iki takım da bu sezon galibiyet elde edemedi. Ayrıca, aynı puana sahipler. Union Berlin, 15. sırada bulunuyor. Schalke 04 ise 14. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ kanalında canlı yayınlanacak.

Venezia-Fiorentina

11 Eylül 2026 tarihinde, saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Venezia ile Fiorentina, aynı gün sahada olacak. İki takım da ligde kötü bir başlangıç yaptı. Her ikisi de son sırada yer almakta. Şu ana kadar ikisi de galibiyet elde edemedi. Bu durum, maçın önemini artırıyor.

Maç, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takımın da puan kazanması gerekiyor. Bu maç, onların sezon hedefleri açısından belirleyici olabilir. Çünkü her iki takım da galibiyet arıyor.

Sevilla-Valencia

11 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. Sevilla, Valencia ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, İspanya La Liga'nın bir parçası. Sevilla, ligdeki dört maçında iki galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti. Topladığı puan sayısı yedi ve 7. sırada yer alıyor. Valencia ise henüz galibiyet alamadı. Sadece bir puanı var. Bu nedenle, Valencia 20. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir mücadele olacak.

Rennes-Marsilya

Fransa Ligue 1'de Rennes ile Marsilya arasında bir maç gerçekleşecek. Tarih 11 Eylül 2026, saat 21:45. Bu mücadele için heyecan dorukta. Rennes, ligde 5. sırayı hedefliyor. Şu ana kadar oynadığı 3 maçta 2 galibiyet aldı. 1 beraberlik ile 7 puan topladı. Rakibi Marsilya ise 11. sırada yer alıyor. Marsilya, 3 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. 2 mağlubiyet ile 3 puana sahip. Her iki takım da kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 3 kanalında izlenebilecek. Taraftarlar için güzel bir futbol gecesi olacak.

West Ham United-Wrexham

11 Eylül Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Ham United ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Qadsiah FC-Al Ettifaq

11 Eylül 2026 tarihinde saat 18:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Qadsiah FC ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Al Qadsiah FC, 6 maçta 5 galibiyet elde etti. 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Al Ettifaq ise 6 maçta 3 galibiyet aldı. Böylece 10 puanla 8. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayımlanacak. İzleyiciler heyecan dolu bir mücadeleye tanıklık edecek. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Taraftarlar, bu maçı kaçırmamak için ekran başına geçecek.

Al Faysali-Al-Ittihad Jeddah

11 Eylül 2026 tarihinde saat 18:45'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Faysali, Al-Ittihad Jeddah ile mücadele edecek. Al Faysali şu anda ligde 17. sırada yer alıyor. Zor bir dönemden geçiyor. Takım, 6 maçta sadece 3 puan toplayabildi. Galibiyet alamadılar.

Diğer yandan, Al-Ittihad Jeddah ligde 4. sırada bulunuyor. 6 maçta 14 puan topladı. Takım, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Maçın yayıncı bilgisi ise henüz açıklanmadı. İki takım arasındaki bu karşılaşma, ligdeki durumlar açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, sonuçları merakla bekliyor.

Al Ahli SC-Al Hazm

11 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç olacak. Al Ahli SC ile Al Hazm karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Takımların ligdeki durumuna bakacak olursak, Al Ahli SC 9. sırada. Al Hazm ise 10. sırada yer alıyor. Al Ahli SC, 6 maçta 3 galibiyet elde etti. Al Hazm ise 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Bu durum, maçı daha heyecanlı hale getirecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Lig sıralamasındaki bu konum maçın önemini artırıyor. Taraftarlar, takımının kazanmasını bekliyor. Mücadele, her iki takım için kritik bir an olacak.

AZ Alkmaar-Willem II

11 Eylül Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan AZ Alkmaar ile Willem II takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00