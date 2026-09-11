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Son Dakika | Dusan Vlahovic'e verilen ceza belli oldu

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı itirazı reddetti. 1 maç ceza alan Sırp yıldız, bu akşamki Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.

Son Dakika | Dusan Vlahovic'e verilen ceza belli oldu
Cansu Çamcı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Derbide takımının galibiyet golünü atan Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic, Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'nın golcü oyuncu için verdiği ceza belli oldu.

BEŞİKTAŞ TAHKİM KURULU'NA BAŞVURACAK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Dusan Vlahovic'e 1 maç ceza verdi.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

VLAHOVİC BU AKŞAMKİ ERZURUM MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı itirazı reddetti. 1 maç ceza alan Sırp yıldız, bu akşamki Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Dusan Vlahovic
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