Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Meksika-Güney Afrika
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Meksika ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
FC Elva-Maardu Linnameeskond
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Elva ile Maardu Linnameeskond takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Tampere United-OLS
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Tampere United ile OLS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Helsingborg-Landskrona
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Helsingborg ile Landskrona takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Vastra Frölunda-Onsala
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Vastra Frölunda ile Onsala takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Lindö FF-Studenterna
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Lindö FF ile Studenterna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Nam Dinh-Cong An Ho Chi Minh City FC
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Vietnam Kupası liginde oynanacak olan Nam Dinh ile Cong An Ho Chi Minh City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Phu Dong FC-Viettel FC
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Vietnam Kupası liginde oynanacak olan Phu Dong FC ile Viettel FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Hestrafors IF-Dalstorps
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Hestrafors IF ile Dalstorps takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Gottne-Friska Viljor
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Gottne ile Friska Viljor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Kubikenborgs IF-Lucksta
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Kubikenborgs IF ile Lucksta takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Motala AIF FK-Kumla
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Motala AIF FK ile Kumla takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
BK Astrio-Lindome GIF
11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan BK Astrio ile Lindome GIF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
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