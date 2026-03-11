Bugün hangi maçlar var? 11 Mart Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bayer Leverkusen-Arsenal

Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Arsenal, 11 Mart 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:45'te başlayacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu bir etkinlik sunuyor.

Bayer Leverkusen, ligde 16. sırada yer alıyor. Performansları, taraftarlarını üzmüş durumda. Arsenal ise bu sezon oldukça iyi bir grafik çiziyor. Takım, ligde 1. sırada bulunuyor. Arsenal, oynadığı 8 maçta 8 galibiyet aldı. Bu başarı, takıma olan güveni artırıyor.

Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, önemli mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın sonucu, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Özellikle Arsenal için galibiyet serisini sürdürmek kritik olacak. Bayer Leverkusen ise çıkış arayışında.

Real Madrid-Manchester City

11 Mart 2026'da Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Maç 23:00'te başlayacak. Real Madrid, ligde 9. sırada yer alıyor. Manchester City ise 8. sırada bulunuyor. Bu heyecan dolu karşılaşma Spor kanalı tarafından yayınlanacak. Taraftarlar için önemli bir etkinlik. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Spor dünyası bu maçı merakla bekliyor.

Bodo Glimt-Sporting Lizbon

11 Mart 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde bir maç gerçekleşecek. Bodo Glimt, Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 23:00'te başlayacak. Bodo Glimt, liginde 23. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 8 maçta 2 galibiyet elde etti. Bunun yanı sıra 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu şekilde 9 puana ulaştı.

Sporting Lizbon ise 7. sırada bulunuyor. Bu takım da 8 maç oynadı. Oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sporting Lizbon, toplamda 16 puan topladı. Bu önemli karşılaşma, tabii ki Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı heyecanla takip edecek.

Paris St Germain-Chelsea

11 Mart 2026 tarihinde önemli bir maç gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Paris St Germain, Chelsea'yi ağırlayacak. Maç saat 23:00'te başlayacak. Paris St Germain, ligde 11. sırada yer alıyor. Chelsea ise 6. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maç, tabii Spor tarafından canlı yayımlanacak. İzleyiciler, bu önemli anları kaçırmamak için ekran başında yer alacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor

11 Mart 2026 tarihinde saat 13:30'da maç gerçekleştirecek. Trendyol 1. Lig'de Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor karşılaşacak. Atakaş Hatayspor, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, bu sezon zorlu bir dönem geçiriyor. Özbelsan Sivasspor ise 13. sırada. Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli mücadeleyi takip etme fırsatı bulacak.

İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler

11 Mart 2026 tarihinde, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler maçı oynanacak. Maç, saat 13:30'da başlayacak. İstanbulspor, ligde 14. sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 3. sırada bulunuyor. Bu maç, iki takım için büyük önem taşıyor. Mücadele, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Herkes, bu kritik karşılaşmayı merakla bekliyor.

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK

11 Mart 2026 tarihi önemli bir maçı içeriyor. Saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de Eminevim Ümraniyespor ile Erzurumspor FK karşılaşacak. Bu mücadelede ev sahibi takım Eminevim Ümraniyespor yer alıyor. Takım, 29 maçta 35 puan topladı. Bu, oyuncularının 15. sırada bulunmasına yetiyor. Konuk ekip Erzurumspor FK ise üst sıralarda yer alıyor. Topladıkları 63 puan sayesinde 1. sırada konumlanmış durumdalar. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar için bu karşılaşma büyük bir heyecan yaratacak. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Sonuç, şampiyonluk yarışı açısından kritik olacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor

11 Mart 2026 tarihinde, Trendyol 1. Lig’de önemli bir karşılaşma olacak. Saat 20:00'de Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor ile mücadele edecek. Ev sahibi takım, ligde 9. sırada yer alıyor. Sakaryaspor ise zor günler geçiriyor. Şu anda 18. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Herkes, sonuçları merakla izleyecek.

Merkür Jet Erbaaspor-Kepezspor Futbol

11 Mart Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Merkür Jet Erbaaspor ile Kepezspor Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Seza Çimento Elazığspor-Muğlaspor

11 Mart Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor ile Muğlaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Adana 01 FK-Sincan Belediyesi Ankaraspor

11 Mart Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Adana 01 FK ile Sincan Belediyesi Ankaraspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Batman Petrolspor-Karacabey Belediyespor

11 Mart Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Batman Petrolspor ile Karacabey Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Anagold 24Erzincanspor-Beykoz Anadoluspor

11 Mart Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Anagold 24Erzincanspor ile Beykoz Anadoluspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

MKE Ankaragücü-GMG Kastamonuspor

11 Mart Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan MKE Ankaragücü ile GMG Kastamonuspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Norwich City-Sheffield United

11 Mart Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile Sheffield United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45